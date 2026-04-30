Украина получила первые мобильные тренажеры для подготовки пилотов истребителей F-16
Украина получила первые мобильные тренажеры для подготовки пилотов истребителей F-16. Это позволит значительно повысить эффективность обучения летному составу и усилить возможности авиации в защите украинского неба.

Главные тезисы

  • В Украине появились первые мобильные тренажеры для подготовки пилотов истребителей F-16, которые значительно повысят эффективность обучения летному составу.
  • Внедрение новых тренажеров является важным шагом в усилении обороноспособности Украины и соответствует стандартам НАТО.

Истребители F-16 уже защищают украинское небо. Чтобы повышать эффективность перехвата воздушных целей, необходимо постоянно совершенствовать подготовку пилотов и сокращать время от обучения до боевого применения, — отметил Министр обороны Михаил Федоров.

Внедрение мобильных тренажеров является частью перехода на современные подходы подготовки, соответствующие стандартам НАТО.

Украина раньше уже получала тренажеры для подготовки пилотов. Благодаря тренажерам экипажи могут отрабатывать сложные боевые сценарии, тренировать быстроту реакции, принятие решений и ситуационную осведомленность. Технология позволяет подробно моделировать выполнение конкретных боевых задач еще до вылета на реальных самолетах.

В то же время новые мобильные тренажеры разработаны с учетом украинских требований и технического задания, включая географические особенности театра боевых действий.

Их ключевым преимуществом является мобильность. Это позволяет оперативно перемещать оборудование, что критически важно для безопасности пилотов и сохранности техники в условиях постоянных угроз.

Использование тренажеров позволяет:

  • увеличить интенсивность подготовки пилотов;

  • хранить ресурс самолетов;

  • уменьшить затраты на обучение;

  • повысить боевую эффективность авиации.

Благодарен партнерам коалиции способностей воздушных сил, а также правительствам Нидерландов, Чехии, Австрии и компаниям-разработчикам за поддержку таких инициатив, — резюмировал Михаил Федоров.

