Украина получила первые мобильные тренажеры для подготовки пилотов истребителей F-16

Первые мобильные тренажеры для подготовки пилотов истребителей F-16 появились в Украине

Истребители F-16 уже защищают украинское небо. Чтобы повышать эффективность перехвата воздушных целей, необходимо постоянно совершенствовать подготовку пилотов и сокращать время от обучения до боевого применения, — отметил Министр обороны Михаил Федоров.

Внедрение мобильных тренажеров является частью перехода на современные подходы подготовки, соответствующие стандартам НАТО.

Украина раньше уже получала тренажеры для подготовки пилотов. Благодаря тренажерам экипажи могут отрабатывать сложные боевые сценарии, тренировать быстроту реакции, принятие решений и ситуационную осведомленность. Технология позволяет подробно моделировать выполнение конкретных боевых задач еще до вылета на реальных самолетах.

В то же время новые мобильные тренажеры разработаны с учетом украинских требований и технического задания, включая географические особенности театра боевых действий.

Их ключевым преимуществом является мобильность. Это позволяет оперативно перемещать оборудование, что критически важно для безопасности пилотов и сохранности техники в условиях постоянных угроз.

Использование тренажеров позволяет:

увеличить интенсивность подготовки пилотов;

хранить ресурс самолетов;

уменьшить затраты на обучение;

повысить боевую эффективность авиации.