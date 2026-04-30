Україна отримала перші мобільні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16. Це дозволить значно підвищити ефективність навчання льотного складу та посилити спроможності авіації у захисті українського неба.
Головні тези:
- Перші мобільні тренажери для пілотів винищувачів F-16 підвищують ефективність навчання льотного складу та сприяють посиленню обороноздатності України.
- Запровадження нових тренажерів є частиною переходу на сучасні підходи підготовки, відповідно до стандартів НАТО.
Україна раніше вже отримувала тренажери для підготовки пілотів. Завдяки тренажерам екіпажі можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії, тренувати швидкість реакції, прийняття рішень та ситуаційну обізнаність. Технологія дозволяє детально моделювати виконання конкретних бойових завдань ще до вильоту на реальних літаках.
Водночас нові мобільні тренажери розроблені з урахуванням українських вимог і технічного завдання, включно з географічними особливостями театру бойових дій.
Використання тренажерів дає змогу:
збільшити інтенсивність підготовки пілотів;
зберігати ресурс літаків;
зменшити витрати на навчання;
підвищити бойову ефективність авіації.
Вдячний партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку таких ініціатив, – резюмував Михайло Федоров.
