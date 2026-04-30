Україна отримала перші мобільні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16
Україна отримала перші мобільні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16. Це дозволить значно підвищити ефективність навчання льотного складу та посилити спроможності авіації у захисті українського неба.

Головні тези:

  • Перші мобільні тренажери для пілотів винищувачів F-16 підвищують ефективність навчання льотного складу та сприяють посиленню обороноздатності України.
  • Запровадження нових тренажерів є частиною переходу на сучасні підходи підготовки, відповідно до стандартів НАТО.

Перші мобільні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16 з’явилися в Україні

Винищувачі F-16 вже захищають українське небо. Щоб підвищувати ефективність перехоплення повітряних цілей, маємо постійно вдосконалювати підготовку пілотів і скорочувати час від навчання до бойового застосування, – зазначив Міністр оборони Михайло Федоров.

Запровадження мобільних тренажерів є частиною переходу на сучасні підходи підготовки, які відповідають стандартам НАТО.

Україна раніше вже отримувала тренажери для підготовки пілотів. Завдяки тренажерам екіпажі можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії, тренувати швидкість реакції, прийняття рішень та ситуаційну обізнаність. Технологія дозволяє детально моделювати виконання конкретних бойових завдань ще до вильоту на реальних літаках.

Водночас нові мобільні тренажери розроблені з урахуванням українських вимог і технічного завдання, включно з географічними особливостями театру бойових дій.

Їхньою ключовою перевагою є мобільність. Це дозволяє оперативно переміщувати обладнання, що критично важливо для безпеки пілотів і збереження техніки в умовах постійних загроз.

Використання тренажерів дає змогу:

  • збільшити інтенсивність підготовки пілотів;

  • зберігати ресурс літаків;

  • зменшити витрати на навчання;

  • підвищити бойову ефективність авіації.

Вдячний партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку таких ініціатив, – резюмував Михайло Федоров.

