Украина получит дополнительную систему ПВО — какие страны помогут

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился о дополнительной системе противовоздушной обороны от нордических стран и Балтии.
Главные тезисы
- Согласно заявлению президента Украины, страна договорилась о получении дополнительной системы противовоздушной обороны от нордических стран и стран Балтии.
- Укрепление противовоздушной обороны Украины является критически важным аспектом обеспечения национальной безопасности.
- Защита от возможных атак со стороны России становится приоритетной задачей для Украины в контексте геополитических угроз.
Украина получит дополнительную систему ПВО
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
Он подчеркнул, что Украине необходимо иметь достаточно возможностей для того, чтобы защититься от российских атак.
