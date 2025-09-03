Украина получит дополнительную систему ПВО — какие страны помогут
Украина получит дополнительную систему ПВО — какие страны помогут

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился о дополнительной системе противовоздушной обороны от нордических стран и Балтии.

Главные тезисы

  • Согласно заявлению президента Украины, страна договорилась о получении дополнительной системы противовоздушной обороны от нордических стран и стран Балтии.
  • Укрепление противовоздушной обороны Украины является критически важным аспектом обеспечения национальной безопасности.
  • Защита от возможных атак со стороны России становится приоритетной задачей для Украины в контексте геополитических угроз.

Украина получит дополнительную систему ПВО

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Также говорили об усилении противовоздушной обороны Украины, ведь это напрямую спасает жизнь. И вместе с партнерами из нордических стран и Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему и защиту накануне зимы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он подчеркнул, что Украине необходимо иметь достаточно возможностей для того, чтобы защититься от российских атак.

Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда не дотягиваются его войска. Мы не можем этого допустить, здесь ПВО имеет очень важное значение.

