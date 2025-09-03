Украина получит дополнительную систему ПВО — какие страны помогут

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился о дополнительной системе противовоздушной обороны от нордических стран и Балтии.

Украина получит дополнительную систему ПВО

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Также говорили об усилении противовоздушной обороны Украины, ведь это напрямую спасает жизнь. И вместе с партнерами из нордических стран и Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему и защиту накануне зимы. Владимир Зеленский Президент Украины

Он подчеркнул, что Украине необходимо иметь достаточно возможностей для того, чтобы защититься от российских атак.