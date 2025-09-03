Україна отримає додаткову систему ППО — які країни допоможуть

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився про додаткову систему протиповітряної оборони від нордичних країн і Балтії.
Головні тези:
- Президент України домовився про отримання додаткової системи ППО від нордичних країн і Балтії.
- Посилення протиповітряної оборони України є критично важливим для забезпечення безпеки країни.
- Захист від можливих російських атак стає пріоритетною метою для України в контексті геополітичних загроз.
Україна отримає додаткову систему ППО
Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Він акцентував, що Україні необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захиститися від російських атак.
