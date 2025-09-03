Україна отримає додаткову систему ППО — які країни допоможуть
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає додаткову систему ППО — які країни допоможуть

Офіс Президента України
Patriot

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився про додаткову систему протиповітряної оборони від нордичних країн і Балтії.

Головні тези:

  • Президент України домовився про отримання додаткової системи ППО від нордичних країн і Балтії.
  • Посилення протиповітряної оборони України є критично важливим для забезпечення безпеки країни.
  • Захист від можливих російських атак стає пріоритетною метою для України в контексті геополітичних загроз.

Україна отримає додаткову систему ППО

Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Також говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя. І разом з партнерами з нордичних країн та з Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і захист напередодні зими.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він акцентував, що Україні необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захиститися від російських атак.

Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська. Ми не можемо цього допустити, тут ППО має дуже важливе значення.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина передасть Україні одразу 2 системи Patriot
Німеччина анонсувала надання Україні Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Радар українського Patriot відремонтували у Німеччині — був пошкоджений російськими обстрілами
Patriot
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США продадуть Україні систему Patriot та додаткове обладнання
Україна продовжить отримувати озброєння США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?