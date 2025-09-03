Україна отримає додаткову систему ППО — які країни допоможуть

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився про додаткову систему протиповітряної оборони від нордичних країн і Балтії.

Україна отримає додаткову систему ППО

Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Також говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя. І разом з партнерами з нордичних країн та з Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і захист напередодні зими. Володимир Зеленський Президент України

Він акцентував, що Україні необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захиститися від російських атак.