Украина получит еще 180 тыс снарядов для установок Gepard

Минобороны Украины заказало у компании Rheinmetall дополнительные 180 тысяч 35-мм боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Стоимость контракта оценивается в несколько десятков миллионов евро и финансируется правительством Германии.
Главные тезисы
- Украина заключила контракт с Rheinmetall в 180 тысяч боеприпасов для установок Gepard с финансированием правительства Германии.
- По информации, эти снаряды предназначены для борьбы с воздушными целями, включая беспилотников.
- Кроме того, реализуется совместная разработка программного обеспечения для украинских дронов Rheinmetall и Auterion.
- Однородная операционная система позволит эффективно развертывать и интегрировать разные беспилотные системы в одну архитектуру.
- Партнерство по Rheinmetall может способствовать созданию стандартов связи для беспилотников среди стран НАТО.
Rheinmetall поставит Украине 180 тысяч боеприпасов для Gepard
Согласно информации, заказ на фугасно-воспалительные снаряды с трассером (HEI-T) был получен в декабре 2024 года.
В целом с февраля 2023 года Rheinmetall заключила соглашения на поставку Украине 300 тысяч снарядов для установок Gepard.
Эти боеприпасы предназначены для эффективной борьбы с воздушными целями, такими как беспилотники. Их будут производить на заводе Rheinmetall в городе Унтерлюсс.
Чтобы удовлетворить растущий спрос на 35 мм боеприпасы, производственные мощности завода были модернизированы в сжатые сроки весной 2023 года.
Rheinmetall совместно с США разрабатывает программное обеспечение для украинских дронов
В общем переходе от пилотируемых к беспилотным системам очень важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать между собой, сказал Лоренц Майер, генеральный директор компании Auterion, чье программное обеспечение уже используется беспилотниками в Украине.
Операционная система Auterion позволит заказчику объединить все дроны на общей основе и интегрировать различных производителей в общую архитектуру.
По словам Тимо Хааса, директора по цифровым технологиям Rheinmetall, в Украине функционирует более «двести разных воздушных беспилотных систем», «военная подготовка очень дорогая и трудоемкая, а совместимость систем не гарантируется».
Auterion, вместе с другими компаниями, уже является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. Компания надеется, что ее партнерство с Rheinmetall поможет ввести подобный подход среди союзников по НАТО.
Если у каждой страны НАТО будет свой собственный стандарт связи для беспилотников, НАТО не сможет воевать вместе, — сказал Майер.
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