Украина получит еще 180 тыс снарядов для установок Gepard
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит еще 180 тыс снарядов для установок Gepard

Украина получит еще 180 тыс снарядов для установок Gepard
Read in English
Читати українською
Источник:  Rheinmetall

Минобороны Украины заказало у компании Rheinmetall дополнительные 180 тысяч 35-мм боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Стоимость контракта оценивается в несколько десятков миллионов евро и финансируется правительством Германии.

Главные тезисы

  • Украина заключила контракт с Rheinmetall в 180 тысяч боеприпасов для установок Gepard с финансированием правительства Германии.
  • По информации, эти снаряды предназначены для борьбы с воздушными целями, включая беспилотников.
  • Кроме того, реализуется совместная разработка программного обеспечения для украинских дронов Rheinmetall и Auterion.
  • Однородная операционная система позволит эффективно развертывать и интегрировать разные беспилотные системы в одну архитектуру.
  • Партнерство по Rheinmetall может способствовать созданию стандартов связи для беспилотников среди стран НАТО.

Rheinmetall поставит Украине 180 тысяч боеприпасов для Gepard

Согласно информации, заказ на фугасно-воспалительные снаряды с трассером (HEI-T) был получен в декабре 2024 года.

В целом с февраля 2023 года Rheinmetall заключила соглашения на поставку Украине 300 тысяч снарядов для установок Gepard.

Эти боеприпасы предназначены для эффективной борьбы с воздушными целями, такими как беспилотники. Их будут производить на заводе Rheinmetall в городе Унтерлюсс.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на 35 мм боеприпасы, производственные мощности завода были модернизированы в сжатые сроки весной 2023 года.

Rheinmetall совместно с США разрабатывает программное обеспечение для украинских дронов

В общем переходе от пилотируемых к беспилотным системам очень важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать между собой, сказал Лоренц Майер, генеральный директор компании Auterion, чье программное обеспечение уже используется беспилотниками в Украине.

Операционная система Auterion позволит заказчику объединить все дроны на общей основе и интегрировать различных производителей в общую архитектуру.

По словам Тимо Хааса, директора по цифровым технологиям Rheinmetall, в Украине функционирует более «двести разных воздушных беспилотных систем», «военная подготовка очень дорогая и трудоемкая, а совместимость систем не гарантируется».

Разработка однородной операционной системы обеспечит эффективное и масштабируемое развертывание беспилотных систем.

Auterion, вместе с другими компаниями, уже является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. Компания надеется, что ее партнерство с Rheinmetall поможет ввести подобный подход среди союзников по НАТО.

Если у каждой страны НАТО будет свой собственный стандарт связи для беспилотников, НАТО не сможет воевать вместе, — сказал Майер.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Rheinmetall завершает строительство второго военного завода в Украине
Rheinmetall
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Rheinmetall предоставил Украине доступ к спутниковым снимкам SAR. Почему это важно
SAR
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Rheinmetall поставит ВСУ модули для 155-миллиметровой артиллерии
Rheinmetall поставит ВСУ модули для 155-миллиметровой артиллерии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?