Украина получит еще 180 тыс снарядов для установок Gepard

Минобороны Украины заказало у компании Rheinmetall дополнительные 180 тысяч 35-мм боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Стоимость контракта оценивается в несколько десятков миллионов евро и финансируется правительством Германии.

Rheinmetall поставит Украине 180 тысяч боеприпасов для Gepard

Согласно информации, заказ на фугасно-воспалительные снаряды с трассером (HEI-T) был получен в декабре 2024 года.

В целом с февраля 2023 года Rheinmetall заключила соглашения на поставку Украине 300 тысяч снарядов для установок Gepard.

Эти боеприпасы предназначены для эффективной борьбы с воздушными целями, такими как беспилотники. Их будут производить на заводе Rheinmetall в городе Унтерлюсс.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на 35 мм боеприпасы, производственные мощности завода были модернизированы в сжатые сроки весной 2023 года.

Rheinmetall совместно с США разрабатывает программное обеспечение для украинских дронов

В общем переходе от пилотируемых к беспилотным системам очень важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать между собой, сказал Лоренц Майер, генеральный директор компании Auterion, чье программное обеспечение уже используется беспилотниками в Украине.

Операционная система Auterion позволит заказчику объединить все дроны на общей основе и интегрировать различных производителей в общую архитектуру.

По словам Тимо Хааса, директора по цифровым технологиям Rheinmetall, в Украине функционирует более «двести разных воздушных беспилотных систем», «военная подготовка очень дорогая и трудоемкая, а совместимость систем не гарантируется».

Разработка однородной операционной системы обеспечит эффективное и масштабируемое развертывание беспилотных систем. Поделиться

Auterion, вместе с другими компаниями, уже является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. Компания надеется, что ее партнерство с Rheinmetall поможет ввести подобный подход среди союзников по НАТО.