Україна отримає ще 180 тис снарядів для установок Gepard

Міноборони України замовило у компанії Rheinmetall додаткові 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Вартість контракту оцінюється у кілька десятків млн євро і фінансується урядом Німеччини.
Головні тези:
- Україна уклала контракт з Rheinmetall на 180 тисяч боєприпасів для установок Gepard з фінансуванням уряду Німеччини.
- За інформацією, ці снаряди призначені для боротьби з повітряними цілями, включаючи безпілотники.
- Крім того, реалізується спільна розробка програмного забезпечення для українських дронів Rheinmetall та Auterion.
- Однорідна операційна система дозволить ефективно розгортати та інтегрувати різні безпілотні системи в одну архітектуру.
- Партнерство з Rheinmetall може сприяти створенню стандартів зв'язку для безпілотників серед країн НАТО.
Rheinmetall поставить Україні 180 тисяч боєприпасів для Gepard
Згідно з інформацією, замовлення на фугасно-запальні снаряди з трасером (HEI-T) було отримано в грудні 2024 року.
Загалом, із лютого 2023 року Rheinmetall уклала угоди на постачання Україні 300 тисяч снарядів для установок Gepard.
Ці боєприпаси призначені для ефективної боротьби з повітряними цілями, такими як безпілотники. Їх виготовлятимуть на заводі Rheinmetall у місті Унтерлюсс.
Щоб задовольнити зростаючий попит на 35-мм боєприпаси, виробничі потужності заводу були модернізовані у стислі терміни навесні 2023 року.
Rheinmetall спільно зі США розробляє програмне забезпечення для українських дронів
У загальному переході від пілотованих до безпілотних систем дуже важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти між собою, — сказав Лоренц Майєр, генеральний директор компанії Auterion, чиє програмне забезпечення вже використовується безпілотниками в Україні.
Операційна система Auterion дозволить «замовнику об'єднати всі дрони на загальній основі та інтегрувати різних виробників в загальну архітектуру.
За словами Тімо Хааса, директора з цифрових технологій Rheinmetall, в Україні функціонує понад «двісті різних повітряних безпілотних систем», «військова підготовка є дуже дорогою і трудомісткою, а сумісність систем не гарантується».
Auterion, разом з іншими компаніями, вже є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. Компанія сподівається, що її партнерство з Rheinmetall допоможе запровадити подібний підхід серед союзників по НАТО.
Якщо «кожна країна НАТО матиме свій власний стандарт зв'язку для безпілотників, НАТО не зможе воювати разом, — сказав Майєр.
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