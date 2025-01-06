Україна отримає ще 180 тис снарядів для установок Gepard
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає ще 180 тис снарядів для установок Gepard

Україна отримає ще 180 тис снарядів для установок Gepard
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Джерело:  Rheinmetall

Міноборони України замовило у компанії Rheinmetall додаткові 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Вартість контракту оцінюється у кілька десятків млн євро і фінансується урядом Німеччини.

Головні тези:

  • Україна уклала контракт з Rheinmetall на 180 тисяч боєприпасів для установок Gepard з фінансуванням уряду Німеччини.
  • За інформацією, ці снаряди призначені для боротьби з повітряними цілями, включаючи безпілотники.
  • Крім того, реалізується спільна розробка програмного забезпечення для українських дронів Rheinmetall та Auterion.
  • Однорідна операційна система дозволить ефективно розгортати та інтегрувати різні безпілотні системи в одну архітектуру.
  • Партнерство з Rheinmetall може сприяти створенню стандартів зв'язку для безпілотників серед країн НАТО.

Rheinmetall поставить Україні 180 тисяч боєприпасів для Gepard

Згідно з інформацією, замовлення на фугасно-запальні снаряди з трасером (HEI-T) було отримано в грудні 2024 року.

Загалом, із лютого 2023 року Rheinmetall уклала угоди на постачання Україні 300 тисяч снарядів для установок Gepard.

Ці боєприпаси призначені для ефективної боротьби з повітряними цілями, такими як безпілотники. Їх виготовлятимуть на заводі Rheinmetall у місті Унтерлюсс.

Щоб задовольнити зростаючий попит на 35-мм боєприпаси, виробничі потужності заводу були модернізовані у стислі терміни навесні 2023 року.

Rheinmetall спільно зі США розробляє програмне забезпечення для українських дронів

У загальному переході від пілотованих до безпілотних систем дуже важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти між собою, — сказав Лоренц Майєр, генеральний директор компанії Auterion, чиє програмне забезпечення вже використовується безпілотниками в Україні.

Операційна система Auterion дозволить «замовнику об'єднати всі дрони на загальній основі та інтегрувати різних виробників в загальну архітектуру.

За словами Тімо Хааса, директора з цифрових технологій Rheinmetall, в Україні функціонує понад «двісті різних повітряних безпілотних систем», «військова підготовка є дуже дорогою і трудомісткою, а сумісність систем не гарантується».

Розробка однорідної операційної системи забезпечить ефективне і масштабоване розгортання безпілотних систем.

Auterion, разом з іншими компаніями, вже є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. Компанія сподівається, що її партнерство з Rheinmetall допоможе запровадити подібний підхід серед союзників по НАТО.

Якщо «кожна країна НАТО матиме свій власний стандарт зв'язку для безпілотників, НАТО не зможе воювати разом, — сказав Майєр.

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