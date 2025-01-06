Україна отримає ще 180 тис снарядів для установок Gepard

Міноборони України замовило у компанії Rheinmetall додаткові 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Вартість контракту оцінюється у кілька десятків млн євро і фінансується урядом Німеччини.

Rheinmetall поставить Україні 180 тисяч боєприпасів для Gepard

Згідно з інформацією, замовлення на фугасно-запальні снаряди з трасером (HEI-T) було отримано в грудні 2024 року.

Загалом, із лютого 2023 року Rheinmetall уклала угоди на постачання Україні 300 тисяч снарядів для установок Gepard.

Ці боєприпаси призначені для ефективної боротьби з повітряними цілями, такими як безпілотники. Їх виготовлятимуть на заводі Rheinmetall у місті Унтерлюсс.

Щоб задовольнити зростаючий попит на 35-мм боєприпаси, виробничі потужності заводу були модернізовані у стислі терміни навесні 2023 року.

Rheinmetall спільно зі США розробляє програмне забезпечення для українських дронів

У загальному переході від пілотованих до безпілотних систем дуже важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти між собою, — сказав Лоренц Майєр, генеральний директор компанії Auterion, чиє програмне забезпечення вже використовується безпілотниками в Україні.

Операційна система Auterion дозволить «замовнику об'єднати всі дрони на загальній основі та інтегрувати різних виробників в загальну архітектуру.

За словами Тімо Хааса, директора з цифрових технологій Rheinmetall, в Україні функціонує понад «двісті різних повітряних безпілотних систем», «військова підготовка є дуже дорогою і трудомісткою, а сумісність систем не гарантується».

Розробка однорідної операційної системи забезпечить ефективне і масштабоване розгортання безпілотних систем. Поширити

Auterion, разом з іншими компаніями, вже є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. Компанія сподівається, що її партнерство з Rheinmetall допоможе запровадити подібний підхід серед союзників по НАТО.