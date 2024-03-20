Украина получит еще 20 танков Leopard 2А4 от Испании
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит еще 20 танков Leopard 2А4 от Испании

Leopard
Читати українською
Источник:  Infodefensa

В Испании Межведомственный совет по торговле и контролю оборонной техники и технологий двойного назначения одобрил поставки 20 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2A4 в Украину.

Что известно о военной помощи Испании

Испанские ОБТ принадлежат отправляющимся в Украину, принадлежат к числу машин из хранилища в районе города Сарагоса на северо-востоке Испании. И поскольку танки будут сняты с консервации, понадобится еще некоторое время для ремонта этих "леопардов", прежде чем они попадут в украинские войска.

Как и все остальные материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира в Севилье, — говорится в публикации.

Также отмечено, что испанские чиновники рассмотрели риски, связанные с попаданием на черный рынок оборудования, предназначенного для украинских сил. Такие сигналы, пишет издание, поступали, в частности со стороны международных организаций. Некоторые испанские парламентарии по этому поводу задавали вопрос государственной секретарше по торговле Сиани Мендес.

Экспортируемые Испанией материалы являются необходимым, приоритетным и важнейшим вооружением для Украины в борьбе с Россией, и нет никаких сомнений, что Украина использует их наилучшим образом для защиты собственной национальной безопасности, — ответила на это Мендес.

Что послала Испания для ВСУ

В публикации также привели перечень военного оборудования для украинской армии, которое прислала испанская сторона с марта 2022 по февраль 2024 года.

Туда вошли униформа, тепловизоры и средства индивидуальной защиты, дроны разных типов, гранатометы, стрелковое оружие, артиллерийские системы и боеприпасы, ракеты к ЗРК Mistral, MIM-23 Hawk и Aspide, противокорабельные ракеты Harpoon и 8 патрульных катеров.

Также ранее было отправлено 10 единиц танков Leopard 2A4. Итак, всего количество испанских ОБТ достигло 30 машин.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Литва отремонтирует поврежденные на войне в Украине танки Leopard
Lietuvos Kariuomene
Танки Leopard
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина приняла на вооружение танки Leopard трех модификаций
Министерство обороны Украины
Танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Танки Leopard, дроны и грузовики. Германия предоставила Украине новый пакет помощи
Германия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?