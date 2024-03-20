Украина получит еще 20 танков Leopard 2А4 от Испании

В Испании Межведомственный совет по торговле и контролю оборонной техники и технологий двойного назначения одобрил поставки 20 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2A4 в Украину.

Что известно о военной помощи Испании

Испанские ОБТ принадлежат отправляющимся в Украину, принадлежат к числу машин из хранилища в районе города Сарагоса на северо-востоке Испании. И поскольку танки будут сняты с консервации, понадобится еще некоторое время для ремонта этих "леопардов", прежде чем они попадут в украинские войска.

Как и все остальные материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира в Севилье, — говорится в публикации. Поделиться

Также отмечено, что испанские чиновники рассмотрели риски, связанные с попаданием на черный рынок оборудования, предназначенного для украинских сил. Такие сигналы, пишет издание, поступали, в частности со стороны международных организаций. Некоторые испанские парламентарии по этому поводу задавали вопрос государственной секретарше по торговле Сиани Мендес.

Экспортируемые Испанией материалы являются необходимым, приоритетным и важнейшим вооружением для Украины в борьбе с Россией, и нет никаких сомнений, что Украина использует их наилучшим образом для защиты собственной национальной безопасности, — ответила на это Мендес. Поделиться

Что послала Испания для ВСУ

В публикации также привели перечень военного оборудования для украинской армии, которое прислала испанская сторона с марта 2022 по февраль 2024 года.

Туда вошли униформа, тепловизоры и средства индивидуальной защиты, дроны разных типов, гранатометы, стрелковое оружие, артиллерийские системы и боеприпасы, ракеты к ЗРК Mistral, MIM-23 Hawk и Aspide, противокорабельные ракеты Harpoon и 8 патрульных катеров.

Также ранее было отправлено 10 единиц танков Leopard 2A4. Итак, всего количество испанских ОБТ достигло 30 машин.