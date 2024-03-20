Україна отримає ще 20 танків Leopard 2А4 від Іспанії

В Іспанії Міжвідомча рада з торгівлі та контролю оборонної техніки й технологій подвійного призначення схвалила постачання 20 основних бойових танків (ОБТ) Leopard 2A4 в Україну.

Що відомо про військову допомогу Іспанії

Іспанські ОБТ належать, які відправляться в Україну, належать до числа машин зі сховища в районі міста Сарагоса на північному сході Іспанії. І оскільки танки будуть зняті з консервації, то знадобиться ще деякий час для ремонту цих "леопардів", перш ніж вони потраплять в українські війська.

Як і решту матеріалів, перед відправленням вони будуть доопрацьовані на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаїра, що в Севільї, — йдеться в публікації. Поширити

Також було зазначено, що іспанські чиновники розглянули ризики, пов'язані з потраплянням на чорний ринок обладнання, що призначене для українських сил. Такі сигнали, пише видання, надходили, зокрема, із боку міжнародних організацій. Деякі іспанські парламентарі щодо цього ставили запитання державній секретарці з торгівлі Сіані Мендес.

Матеріали, що експортуються Іспанією, є необхідним, пріоритетним і найважливішим озброєнням для України в боротьбі з Росією, і немає жодних сумнівів, що Україна використовує їх найкращим чином для захисту власної національної безпеки, — відповіла на це Мендес. Поширити

Що надіслала Іспанія для ЗСУ

У публікації також навели перелік військового обладнання для української армії, яке надіслала іспанська сторона з березня 2022 року по лютий 2024 року.

Туди увійшли уніформа, тепловізори та засоби індивідуального захисту, дрони різних типів, гранатомети, стрілецька зброя, артилерійські системи та боєприпаси, ракети до ЗРК Mistral, MIM-23 Hawk і Aspide, протикорабельні ракети Harpoon і 8 патрульних катерів.

Також раніше було відправлено 10 одиниць танків Leopard 2A4. Отже, загалом кількість іспанських ОБТ досягла 30 машин.