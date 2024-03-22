Украина получит масштабную прибыль от росактивов. Когда и сколько

Как прогнозирует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, уже 1 июля 2024 года ЕС может передать Украине 1 миллиард евро от доходов от замороженных российских активов.

ЕС планирует выделить Украине первый миллиард евро от росактивов

С таким заявлением глава ЕК выступила во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Политик официально подтвердила, что внутри блока сохраняется мощная поддержка использования полученных средств на "военные цели для Украины".

Я сказала лидерам, что если мы сейчас быстро согласуем это предложение, сможем выделить первый миллиард уже первого июля. Это зависит от нас, это в наших руках. Урсула фон дер Ляен Глава Еврокомиссии

По ее словам, официальный Киев может рассчитывать на получение около трех миллиардов евро в течение текущего года и аналогичных сумм в последующие годы.

С отдельным заявлением по этому поводу также выступил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его убеждению, этот механизм можно ввести в действие "очень быстро", поскольку он получил "много поддержки" среди членов блока.

Какая позиция ЕС по замороженным активам РФ

21 марта, в рамках масштабного саммита глав государств и правительств Евросоюза, члены блока договорились, что официальный Брюссель будет продолжать работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка.

Что важно понимать, часть этих средств намерены направить на вооружение для Украины.

Кроме того, 20 марта шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель представил план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину.

Согласно ему, 90% средств должны пойти в фонд, используемый для покрытия стоимости оружия для Украины.