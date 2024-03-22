Україна незабаром отримає масштабний прибуток від росактивів. Коли та скільки

Як прогнозує очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, уже 1 липня 2024 року ЄС може передати Україні 1 мільярд євро від прибутків із заморожених російських активів.

ЄС планує виділити Україні перший мільярд євро від росактивів

З такою заявою глава ЄК виступила під час пресконференції за підсумками першого дня саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

Політикиня офіційно підтвердила, що всередині блоку зберігається потужна підтримка використання отриманих коштів на "військові цілі для України".

Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко погодимо цю пропозицію, то зможемо виділити перший мільярд вже першого липня. Тож це залежить від нас, це в наших руках. Урсула фон дер Ляєн Очільниця Єврокомісії

За її словами, офіційний Київ може розраховувати на отримання близько трьох мільярдів євро протягом поточного року та аналогічних сум у наступні роки.

З окремою заявою з цього приводу також виступив очільник Євроради Шарль Мішель.

На його переконання, згаданий механізм можна ввести в дію "дуже швидко", оскільки він отримав "багато підтримки" серед членів блоку.

Яка позиція ЄС щодо заморожених активів РФ

21 березня, під час масштабного саміту глав держав та урядів Євросоюзу, члени блоку домовилися, що офіційний Брюссель буде продовжувати роботу над планом використання прибутків від заморожених активів російського центробанку.

Що важливо розуміти, частину цих коштів мають намір спрямувати й на озброєння України.

Окрім того, 20 березня шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель представив план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України.

Згідно з ним, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.