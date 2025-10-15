Украина получит от Дании более 170 млн долл на поддержку ВСУ

Правительство Дании выделило 171 млн долл. на помощь Украине. Средства пойдут на поддержку флота, ремонт танков и образование и тренировку украинских военных.
Главные тезисы
- Дания выделила 171 млн долларов на поддержку флота, ремонт танков и обучение военных в Украине.
- Более 400 млн долл направлены на учебное и тренировочное оборудование для украинских военных.
- 27-й пакет помощи Дании содержит пожертвования на сумму почти 2,7 млрд крон до 2028 года.
Дания оказывает новую военную помощь Украине
Как отметили в Министерстве обороны Дании, Украина нуждается в тренировке и обучении украинских военных.
Именно поэтому более трети выделенных средств, а именно 400 млн. крон, будут направлены на учебное и тренировочное оборудование.
Этот пакет также включает инициативы, сосредоточенные на морской сфере и техническом обслуживании танков. Средства также выделяются на безвозмездную передачу горючего и поддержку в зоне реабилитации, осуществляемых под эгидой НАТО.
В общей сложности 27-й пакет помощи Дании содержит пожертвования на сумму почти 2,7 млрд крон в 2025-2028 годах.
Еще 1,6 млрд крон, помимо прочего, пойдут на беспилотники, боеприпасы и ракеты, закупленные через украинскую оборонную промышленность — пакет был презентован 26 сентября 2025 года.
Предыдущий, 26-й пакет военной помощи на сумму около 4,2 млрд датских крон (628,4 млн долларов), Дания объявляла еще в мае.
