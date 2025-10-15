Украина получит от Дании более 170 млн долл на поддержку ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Дании более 170 млн долл на поддержку ВСУ

Минобороны Дании
Дания
Читати українською

Правительство Дании выделило 171 млн долл. на помощь Украине. Средства пойдут на поддержку флота, ремонт танков и образование и тренировку украинских военных.

Главные тезисы

  • Дания выделила 171 млн долларов на поддержку флота, ремонт танков и обучение военных в Украине.
  • Более 400 млн долл направлены на учебное и тренировочное оборудование для украинских военных.
  • 27-й пакет помощи Дании содержит пожертвования на сумму почти 2,7 млрд крон до 2028 года.

Дания оказывает новую военную помощь Украине

Как отметили в Министерстве обороны Дании, Украина нуждается в тренировке и обучении украинских военных.

Именно поэтому более трети выделенных средств, а именно 400 млн. крон, будут направлены на учебное и тренировочное оборудование.

Этот пакет также включает инициативы, сосредоточенные на морской сфере и техническом обслуживании танков. Средства также выделяются на безвозмездную передачу горючего и поддержку в зоне реабилитации, осуществляемых под эгидой НАТО.

Очень важно, что Дания продолжает поддерживать оборонную борьбу Украины, оказывая военную поддержку на всех уровнях. Поэтому в рамках 27 донорского пакета Дания выделяет 1,1 млрд крон на инициативы, поддерживающие обороноспособность Украины — от морского оборудования до образовательных и тренировочных мероприятий для украинских солдат. Эти инициативы в совокупности способствуют укреплению боеспособности Украины, говорит министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В общей сложности 27-й пакет помощи Дании содержит пожертвования на сумму почти 2,7 млрд крон в 2025-2028 годах.

Еще 1,6 млрд крон, помимо прочего, пойдут на беспилотники, боеприпасы и ракеты, закупленные через украинскую оборонную промышленность — пакет был презентован 26 сентября 2025 года.

Предыдущий, 26-й пакет военной помощи на сумму около 4,2 млрд датских крон (628,4 млн долларов), Дания объявляла еще в мае.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Дания предлагает революционный сценарий
Дания будет добиваться быстрого вступления Украины в ЕС
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Дания впервые масштабно усиливает ПВО из-за российской угрозы
Дания
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Дания призвала НАТО жестко реагировать на гибридную войну РФ против Европы
Дания

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?