Україна отримає від Данії понад 170 млн дол на підтримку ЗСУ

Уряд Данії виділив 171 млн дол на допомогу Україні. Кошти підуть на підтримку флоту, ремонт танків та освіту і тренування українських військових.
Головні тези:
- Данія виділила 171 млн доларів допомоги Україні для підтримки флоту, ремонту танків та навчання військових.
- Понад 400 млн відведено на тренувальне та навчальне обладнання для українських військових, в тому числі на морську сферу та технічне обслуговування танків.
- Данія відзначила необхідність посильного підтримувати оборонну боротьбу України і продовжує виділяти великі суми для цієї мети.
Данія надає нову військову допомогу Україні
Як зазначили у Міністерстві оборони Данії, Україна має постійну потребу у тренуванні та навчанні українських військових.
Саме тому понад третина виділених коштів, а саме 400 млн крон, будуть спрямовані на навчальне та тренувальне обладнання.
Цей пакет також охоплює ініціативи, які зосереджені на морській сфері та технічному обслуговуванні танків. Кошти також виділяються на безоплатну передачу пального і підтримку в зоні реабілітації, які здійснюються під егідою НАТО.
Загалом 27-й пакет допомоги Данії містить пожертви на суму майже 2,7 млрд крон у 2025-2028 роках.
Ще 1,6 млрд крон, серед іншого, підуть на безпілотники, боєприпаси та ракети, закуплені через українську оборонну промисловість — пакет було презентовано 26 вересня 2025 року.
Попередній, 26-й пакет військової допомоги на суму близько 4,2 млрд данських крон (628,4 млн доларів), Данія оголошувала ще у травні.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-