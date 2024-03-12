Украина получит от Дании очередной пакет военной помощи

Пакет предусматривает передачу САУ Caesar, самоходных 120-мм минометов и боеприпасов к ним.
Дания помогает Украине: что известно о новом пакете
Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн долл. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Дании.
Деньги на Caesar Дания выделила в сотрудничестве с Францией, а на 155-мм артиллерийские снаряды — в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.
Это уже 16 пакет военной помощи, который Дания предоставит Украине для защиты от российской агрессии.
Caesar — это артиллерия, которая имеет эффективную дальность огня до 42 км. Вооружение использует весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, включая кассетные. Быстрострельность — 6 снарядов в минуту.
Украина получит всю артиллерию Дании
С таким заявлением премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила во время 7-го Украинского ланча в Мюнхене.
По ее словам, во время дискуссий на Мюнхенской конференции безопасности мало говорят о важности Украины тех вооружений, которые ей нужны сейчас.
Фредериксен обращает внимание на то, что европейские лидеры часто ссылаются на проблемы с производством оружия как на препятствие увеличению поставок, и открывают новые оборонные предприятия на перспективу.
По ее убеждению, независимо от того, что происходит в Штатах, Европейский Союз должен наконец-то взять ответственность за себя и свою безопасность.
Нам нужно делать больше, — подчеркнула премьер-министр Дании.
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