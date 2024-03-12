Украина получит от Дании очередной пакет военной помощи
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит от Дании очередной пакет военной помощи

Danish Ministry of Defence
САУ Caesar
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Пакет предусматривает передачу САУ Caesar, самоходных 120-мм минометов и боеприпасов к ним.

Дания помогает Украине: что известно о новом пакете

Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн долл. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Дании.

Деньги на Caesar Дания выделила в сотрудничестве с Францией, а на 155-мм артиллерийские снаряды — в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.

Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом помощи мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины… Помощь оказана в сотрудничестве с нашими союзниками и посылает важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину на широком фронте.

Троэльс Лунд Поульсен

Троэльс Лунд Поульсен

Министр обороны Дании

Это уже 16 пакет военной помощи, который Дания предоставит Украине для защиты от российской агрессии.

Caesar — это артиллерия, которая имеет эффективную дальность огня до 42 км. Вооружение использует весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, включая кассетные. Быстрострельность — 6 снарядов в минуту.

Украина получит всю артиллерию Дании

С таким заявлением премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила во время 7-го Украинского ланча в Мюнхене.

По ее словам, во время дискуссий на Мюнхенской конференции безопасности мало говорят о важности Украины тех вооружений, которые ей нужны сейчас.

Фредериксен обращает внимание на то, что европейские лидеры часто ссылаются на проблемы с производством оружия как на препятствие увеличению поставок, и открывают новые оборонные предприятия на перспективу.

Но Украина у нас просит боеприпасов и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому, простите, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине.

По ее убеждению, независимо от того, что происходит в Штатах, Европейский Союз должен наконец-то взять ответственность за себя и свою безопасность.

Нам нужно делать больше, — подчеркнула премьер-министр Дании.

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