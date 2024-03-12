Украина получит от Дании очередной пакет военной помощи

Дания помогает Украине: что известно о новом пакете

Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн долл. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Дании.

”Artilleri og morter-systemer er meget efterspurgt af Ukraine. Med denne donationspakke leverer vi et substantielt bidrag til ukrainernes frihedskamp i form af yderligere CAESAR-artillerisystemer- og medfølgende ammunition,” siger ⁦@troelslundp⁩ https://t.co/JSMcAx36wn — Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) March 12, 2024

Деньги на Caesar Дания выделила в сотрудничестве с Францией, а на 155-мм артиллерийские снаряды — в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.

Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом помощи мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины… Помощь оказана в сотрудничестве с нашими союзниками и посылает важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину на широком фронте. Троэльс Лунд Поульсен Министр обороны Дании

Это уже 16 пакет военной помощи, который Дания предоставит Украине для защиты от российской агрессии.

Caesar — это артиллерия, которая имеет эффективную дальность огня до 42 км. Вооружение использует весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, включая кассетные. Быстрострельность — 6 снарядов в минуту.

Украина получит всю артиллерию Дании

С таким заявлением премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила во время 7-го Украинского ланча в Мюнхене.

По ее словам, во время дискуссий на Мюнхенской конференции безопасности мало говорят о важности Украины тех вооружений, которые ей нужны сейчас.

Фредериксен обращает внимание на то, что европейские лидеры часто ссылаются на проблемы с производством оружия как на препятствие увеличению поставок, и открывают новые оборонные предприятия на перспективу.

Но Украина у нас просит боеприпасов и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому, простите, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине. Поделиться

По ее убеждению, независимо от того, что происходит в Штатах, Европейский Союз должен наконец-то взять ответственность за себя и свою безопасность.