Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги

Пакет передбачає передачу Україні САУ Caesar, самохідних 120-мм мінометів та боєприпасів до них.
Данія допомагає Україні: що відомо про новий пакет
Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн дол. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar.
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Данії.
Гроші на Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди — у співпраці з Естонією та Чехією.
Це вже 16-й пакет військової допомоги, який Данія надасть Україні для захисту від російської агресії.
Зазначимо Caesar — це артилерія, яка має ефективну дальність вогню до 42 км. Озброєння використовує весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, у тому числі касетні. Швидкострільність — 6 снарядів за хвилину.
Україна отримає всю артилерію Данії
З такою заявою прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виступила під час 7-го Українського ланчу в Мюнхені.
За її словами, під час дискусій на Мюнхенській безпековій конференції мало говорять про важливість Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.
Фредеріксен звертає увагу на те, що європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.
На її переконання, незалежно від того, що наразі відбувається в Штатах, Європейський Союз має нарешті взяти відповідальність за себе і свою безпеку.
Нам треба робити більше, — наголосила прем'єр-міністерка Данії.
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