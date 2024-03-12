Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги

Пакет передбачає передачу Україні САУ Caesar, самохідних 120-мм мінометів та боєприпасів до них.

Данія допомагає Україні: що відомо про новий пакет

Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн дол. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Данії.

”Artilleri og morter-systemer er meget efterspurgt af Ukraine. Med denne donationspakke leverer vi et substantielt bidrag til ukrainernes frihedskamp i form af yderligere CAESAR-artillerisystemer- og medfølgende ammunition,” siger ⁦@troelslundp⁩ https://t.co/JSMcAx36wn — Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) March 12, 2024

Гроші на Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди — у співпраці з Естонією та Чехією.

Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми вносимо істотний внесок у боротьбу за свободу України... Допомога надана у співпраці з нашими союзниками і посилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті. Троельс Лунд Поульсен Міністр оборони Данії

Це вже 16-й пакет військової допомоги, який Данія надасть Україні для захисту від російської агресії.

Зазначимо Caesar — це артилерія, яка має ефективну дальність вогню до 42 км. Озброєння використовує весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, у тому числі касетні. Швидкострільність — 6 снарядів за хвилину.

Україна отримає всю артилерію Данії

З такою заявою прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виступила під час 7-го Українського ланчу в Мюнхені.

За її словами, під час дискусій на Мюнхенській безпековій конференції мало говорять про важливість Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.

Фредеріксен звертає увагу на те, що європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.

Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні. Поширити

На її переконання, незалежно від того, що наразі відбувається в Штатах, Європейський Союз має нарешті взяти відповідальність за себе і свою безпеку.