Украина получит от ЕС 1 млрд евро для поддержки малого и среднего бизнеса

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) запускает кредитную программу для украинских малых и средних предприятий общим бюджетом более 1 млрд. евро.

Украина станет одним из самых больших проектов восстановления в Европе

Об этом сообщила президент ЕИБ Надежда Кальвино.

В Берлине мы подписали и объявили несколько новых проектов и инвестиционных инициатив, поддерживаемых нашими партнерами из Европейской Комиссии. Это включает местную инфраструктуру, поддержку национальной газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" расширение деятельности в Украине ведущей программы ЕС по консультационным услугам (JASPERS) и предоставление новых гарантий для привлечения более 1 млрд евро в виде кредитов для украинских малых и средних предприятий. Надежда Кальвино Президент ЕИБ

Она отметила, что группа ЕИБ является основным инвестиционным партнером Украины.

С начала войны финансовая структура уже предоставила более 2 млрд евро на неотложные нужды — для восстановления национальной инженерной и социальной инфраструктуры, энергетических объектов, поддержки бизнеса, особенно малого и среднего.

Благодаря соглашению, подписанному в Берлине 11 июня, Европейская Комиссия и группа ЕИБ разблокируют более 1 млрд евро кредитных средств для местных предприятий в Украине, помогая им получить доступ к кредитам на выгодных условиях и повысить собственную устойчивость.

Особое внимание будет сосредоточено на наиболее пострадавших от войны предприятиях (стартапы, женщины в бизнесе, молодые предприниматели), а также на бизнесах, принадлежащих внутренне перемещенным лицам, ветеранам и тем, кто их трудоустраивает, сообщила она. Поделиться

Украина получит 100 млн евро от БРРЭ

Украина и Банк развития Совета Европы (БРРЭ) подписали соглашение, в рамках которого наше государство получит 100 млн евро для компенсации гражданам за жилье, уничтоженное в результате российской вооруженной агрессии.

Документ подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель БРРЭ Карло Монтичелли.

Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи пострадавшим украинцам.

Конечные бенефициары получат компенсацию за жилье, разрушенное в результате боевых действий и террористических атак РФ, в виде сертификатов на приобретение нового жилья.

При подписании соглашения министр финансов отметил масштабы ущерба, нанесенного жилищному сектору Украины российской агрессией. По его словам, они превышают 50 млрд. евро.

Марченко поблагодарил БРРЭ за активную поддержку и солидарность с Украиной в эти сложные времена.