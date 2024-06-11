Украина получит от ЕС 1 млрд евро для поддержки малого и среднего бизнеса

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) запускает кредитную программу для украинских малых и средних предприятий общим бюджетом более 1 млрд. евро.
Главные тезисы
- Украина получит более 1 млрд. евро от ЕС для развития малого и среднего бизнеса, что будет способствовать общему восстановлению экономики страны.
- Кредитные средства будут направлены на поддержку украинских предприятий на выгодных условиях, чтобы повысить их устойчивость и помочь получить доступ к финансированию.
- Вместе с тем, БРРЭ также предоставляет 100 млн евро для компенсации гражданам за жилье, пострадавшим в результате российской агрессии, что станет дополнительной поддержкой для пострадавших от конфликта украинцев.
- Соглашения инвестирования средств в предприятия и компенсация за разрушенные жилые объекты свидетельствуют о поддержке и солидарности ЕС с Украиной в сложный период для страны.
Украина станет одним из самых больших проектов восстановления в Европе
Об этом сообщила президент ЕИБ Надежда Кальвино.
Она отметила, что группа ЕИБ является основным инвестиционным партнером Украины.
С начала войны финансовая структура уже предоставила более 2 млрд евро на неотложные нужды — для восстановления национальной инженерной и социальной инфраструктуры, энергетических объектов, поддержки бизнеса, особенно малого и среднего.
Благодаря соглашению, подписанному в Берлине 11 июня, Европейская Комиссия и группа ЕИБ разблокируют более 1 млрд евро кредитных средств для местных предприятий в Украине, помогая им получить доступ к кредитам на выгодных условиях и повысить собственную устойчивость.
Украина получит 100 млн евро от БРРЭ
Украина и Банк развития Совета Европы (БРРЭ) подписали соглашение, в рамках которого наше государство получит 100 млн евро для компенсации гражданам за жилье, уничтоженное в результате российской вооруженной агрессии.
Документ подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель БРРЭ Карло Монтичелли.
Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи пострадавшим украинцам.
Конечные бенефициары получат компенсацию за жилье, разрушенное в результате боевых действий и террористических атак РФ, в виде сертификатов на приобретение нового жилья.
При подписании соглашения министр финансов отметил масштабы ущерба, нанесенного жилищному сектору Украины российской агрессией. По его словам, они превышают 50 млрд. евро.
Марченко поблагодарил БРРЭ за активную поддержку и солидарность с Украиной в эти сложные времена.
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