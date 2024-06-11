Україна отримає від ЄС 1 млрд євро для підтримки малого та середнього бізнесу

Україна стане одним із найбільших проєктів відновлення в Європі

Про це повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіно.

У Берліні ми підписали й оголосили кілька нових проєктів та інвестиційних ініціатив, що підтримуються нашими партнерами з Європейської Комісії. Це включає місцеву інфраструктуру, підтримку національної газопостачальної компанії "Нафтогаз України" розширення діяльності в Україні провідної програми ЄС з консультаційних послуг (JASPERS) і надання нових гарантій для залучення понад 1 млрд євро у вигляді кредитів для українських малих і середніх підприємств. Надія Кальвіно Президентка ЄІБ

Вона зазначила, що група ЄІБ є основним інвестиційним партнером України.

Від початку війни фінансова структура вже надала понад 2 млрд євро на нагальні потреби — для відновлення національної інженерної та соціальної інфраструктури, енергетичних об'єктів, підтримки бізнесу, особливо малого та середнього.

Завдяки угоді, підписаній у Берліні 11 червня Європейська Комісія та група ЄІБ розблокують понад 1 млрд євро кредитних коштів для місцевих підприємств в Україні, допомагаючи їм отримати доступ до кредитів на вигідних умовах і підвищити власну стійкість.

Особлива увага буде зосереджена на найбільш постраждалих від війни підприємствах (стартапи, жінки в бізнесі, молоді підприємці), а також на тих бізнесах, що належать внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і тим, хто їх працевлаштовує — повідомила вона. Поширити

Україна отримає 100 млн євро від БРРЄ

Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) підписали угоду, в межах якої наша держава отримає 100 млн євро для компенсації громадянам за житло, знищене внаслідок російської збройної агресії.

Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.

Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку механізму прямої допомоги постраждалим українцям.

Кінцеві бенефіціари отримають компенсацію за житло, зруйноване внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ, у вигляді сертифікатів на придбання нового помешкання.

Під час підписання угоди міністр фінансів наголосив на масштабах збитків, завданих житловому сектору України російською агресією. За його словами, вони перевищують 50 млрд євро.

Марченко подякував БРРЄ за активну підтримку та солідарність з Україною у ці складні часи.