Україна отримає від ЄС 1 млрд євро для підтримки малого та середнього бізнесу

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) запускає кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад 1 млрд євро.
Головні тези:
- Україна отримає понад 1 млрд євро від ЄС для розвитку малого та середнього бізнесу, що сприятиме загальному відновленню економіки країни.
- Кредитні кошти будуть спрямовані на підтримку українських підприємств на вигідних умовах, щоб підвищити їхню стійкість та допомогти отримати доступ до фінансування.
- Разом із тим, БРРЄ також надає 100 млн євро для компенсації громадянам за житло, постраждалим внаслідок російської агресії, що стане додатковою підтримкою для українців, які постраждали від конфлікту.
- Угоди інвестування коштів у підприємства та компенсація за зруйновані житлові об'єкти свідчать про підтримку та солідарність ЄС з Україною в складний період для країни.
Україна стане одним із найбільших проєктів відновлення в Європі
Про це повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіно.
Вона зазначила, що група ЄІБ є основним інвестиційним партнером України.
Від початку війни фінансова структура вже надала понад 2 млрд євро на нагальні потреби — для відновлення національної інженерної та соціальної інфраструктури, енергетичних об'єктів, підтримки бізнесу, особливо малого та середнього.
Завдяки угоді, підписаній у Берліні 11 червня Європейська Комісія та група ЄІБ розблокують понад 1 млрд євро кредитних коштів для місцевих підприємств в Україні, допомагаючи їм отримати доступ до кредитів на вигідних умовах і підвищити власну стійкість.
Україна отримає 100 млн євро від БРРЄ
Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) підписали угоду, в межах якої наша держава отримає 100 млн євро для компенсації громадянам за житло, знищене внаслідок російської збройної агресії.
Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.
Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку механізму прямої допомоги постраждалим українцям.
Кінцеві бенефіціари отримають компенсацію за житло, зруйноване внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ, у вигляді сертифікатів на придбання нового помешкання.
Під час підписання угоди міністр фінансів наголосив на масштабах збитків, завданих житловому сектору України російською агресією. За його словами, вони перевищують 50 млрд євро.
Марченко подякував БРРЄ за активну підтримку та солідарність з Україною у ці складні часи.
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