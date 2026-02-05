Украина получит от Финляндии 32-й пакет военной помощи

Финляндия предоставит Украине 32-й пакет военной помощи на сумму около 43 миллионов евро.

Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Соответствующее решение принял президент страны Александр Стубб 5 февраля из предложения правительства.

Пакет помощи будет содержать, среди прочего, материалы, приобретенные у финской оборонной промышленности в рамках программы поддержки Украины.

По данным Минобороны Финляндии, республика уже поставила Украине военную технику на сумму 3,2 млрд евро.

Финляндия продолжит оказывать Украине поддержку военной техникой в соответствии с планом. Кроме пакетов поддержки, мы участвуем в нескольких коалициях по развитию потенциала, целью которых является наращивание и укрепление собственного потенциала Украины, заявил министр обороны страны Антти Хаккянен. Поделиться

По оперативным соображениям и безопасной доставки помощи точное содержание, способ доставки и график не будут разглашаться. При подготовке помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация в Вооруженных силах, отмечается в сообщении.