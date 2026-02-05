Украина получит от Финляндии 32-й пакет военной помощи
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит от Финляндии 32-й пакет военной помощи

Финляндия
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Финляндия предоставит Украине 32-й пакет военной помощи на сумму около 43 миллионов евро.

Главные тезисы

  • Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на сумму около 43 миллионов евро.
  • Пакет включает материалы из финской оборонной промышленности в рамках программы поддержки Украины.

Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Соответствующее решение принял президент страны Александр Стубб 5 февраля из предложения правительства.

Пакет помощи будет содержать, среди прочего, материалы, приобретенные у финской оборонной промышленности в рамках программы поддержки Украины.

По данным Минобороны Финляндии, республика уже поставила Украине военную технику на сумму 3,2 млрд евро.

Финляндия продолжит оказывать Украине поддержку военной техникой в соответствии с планом. Кроме пакетов поддержки, мы участвуем в нескольких коалициях по развитию потенциала, целью которых является наращивание и укрепление собственного потенциала Украины, заявил министр обороны страны Антти Хаккянен.

По оперативным соображениям и безопасной доставки помощи точное содержание, способ доставки и график не будут разглашаться. При подготовке помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация в Вооруженных силах, отмечается в сообщении.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Финляндия предоставит Украине 30-й пакет военной помощи
Финляндия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Финляндия предоставит Украине 100 млн евро в рамках PURL
Финляндия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Финляндия отправляет в Украину 31-й пакет оборонной помощи
Финляндия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?