Украина получит от Нидерландов новый пакет военной помощи — что туда войдет

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн. евро в сфере морской безопасности.
Главные тезисы
- Украина получит от Нидерландов пакет военной помощи на 400 млн. евро для повышения морской безопасности.
- В состав помощи войдут более 100 кораблей, включая патрульные суда и морские беспилотники.
- Помощь также будет включать системы вооружения, датчики, запасные части и обучение для украинской обороны.
Украина получит от Нидерландов новый пакет помощи в сфере морской безопасности
Об этом перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 4 июня в Брюсселе сказал исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
По его словам, пакет помощи будет предусматривать более 100 кораблей, включая патрульные суда и морские беспилотники.
По словам чиновника, пакет помощи будет предусматривать предоставление более ста кораблей.
Он (пакет помощи — ред.) будет включать более ста кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций, то есть широкий спектр более ста судов. Пакет также содержит более 50 морских беспилотников. И еще системы вооружения, датчики, запасные части, обучение, то есть полный пакет для усиления морской безопасности Украины.
Он добавил, что это очень важно, потому что российские угрозы как в Черном море, так и вокруг Херсона и Днепра растут.
Брекельманс также сообщил, что отставка нового правительства никак не отразится на вопросе поддержки Украины.
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