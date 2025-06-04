Украина получит от Нидерландов новый пакет военной помощи — что туда войдет
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит от Нидерландов новый пакет военной помощи — что туда войдет

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Источник:  Укринформ

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн. евро в сфере морской безопасности.

Главные тезисы

  • Украина получит от Нидерландов пакет военной помощи на 400 млн. евро для повышения морской безопасности.
  • В состав помощи войдут более 100 кораблей, включая патрульные суда и морские беспилотники.
  • Помощь также будет включать системы вооружения, датчики, запасные части и обучение для украинской обороны.

Украина получит от Нидерландов новый пакет помощи в сфере морской безопасности

Об этом перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 4 июня в Брюсселе сказал исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Я объявляю о новом пакете помощи в размере 400 млн. евро для обеспечения морской безопасности Украины.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

В. о. министра обороны Нидерландов

По его словам, пакет помощи будет предусматривать более 100 кораблей, включая патрульные суда и морские беспилотники.

По словам чиновника, пакет помощи будет предусматривать предоставление более ста кораблей.

Он (пакет помощи — ред.) будет включать более ста кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций, то есть широкий спектр более ста судов. Пакет также содержит более 50 морских беспилотников. И еще системы вооружения, датчики, запасные части, обучение, то есть полный пакет для усиления морской безопасности Украины.

Он добавил, что это очень важно, потому что российские угрозы как в Черном море, так и вокруг Херсона и Днепра растут.

Брекельманс также сообщил, что отставка нового правительства никак не отразится на вопросе поддержки Украины.

Мы в Нидерландах имеем новую политическую ситуацию со вчерашнего дня. Но относительно международной безопасности, обороны, нашей поддержки Украины — позиция правительства Нидерландов останется неизменной.

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