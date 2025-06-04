Украина получит от Нидерландов новый пакет военной помощи — что туда войдет

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн. евро в сфере морской безопасности.

Украина получит от Нидерландов новый пакет помощи в сфере морской безопасности

Об этом перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 4 июня в Брюсселе сказал исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Я объявляю о новом пакете помощи в размере 400 млн. евро для обеспечения морской безопасности Украины. Рубен Брекельманс В. о. министра обороны Нидерландов

По его словам, пакет помощи будет предусматривать более 100 кораблей, включая патрульные суда и морские беспилотники.

По словам чиновника, пакет помощи будет предусматривать предоставление более ста кораблей.

Он (пакет помощи — ред.) будет включать более ста кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций, то есть широкий спектр более ста судов. Пакет также содержит более 50 морских беспилотников. И еще системы вооружения, датчики, запасные части, обучение, то есть полный пакет для усиления морской безопасности Украины.

Он добавил, что это очень важно, потому что российские угрозы как в Черном море, так и вокруг Херсона и Днепра растут.

Брекельманс также сообщил, что отставка нового правительства никак не отразится на вопросе поддержки Украины.