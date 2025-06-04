Україна отримає від Нідерландів новий пакет військової допомоги — що туди ввійде

Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн євро у сфері морської безпеки.

Україна отримає від Нідерландів новий пакет допомоги у сфері морської безпеки

Про це перед початком засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 4 червня в Брюсселі сказав виконувач обов'язків міністра оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Я оголошую про новий пакет допомоги у розмірі 400 млн євро для забезпечення морської безпеки України. Рубен Брекельманс В. о. міністра оборони Нідерландів

За його словами, пакет допомоги передбачатиме надання понад 100 кораблів, включаючи патрульні судна та морські безпілотники.

За словами посадовця, пакет допомоги передбачатиме надання понад ста кораблів.

Він (пакет допомоги — ред.) включатиме понад сто кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій, тобто широкий спектр з понад ста суден. Пакет також містить понад 50 морських безпілотників. І ще системи озброєння, датчики, запасні частини, навчання, тобто повний пакет для посилення морської безпеки України.

Він додав, що це дуже важливо, тому що російські загрози як у Чорному морі, так і навколо Херсона та на Дніпрі зростають.

Брекельманс також повідомив, що відставка нового уряду ніяк не вплине на питання підтримки України.