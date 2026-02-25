Украина получит от Норвегии 9 млрд долл помощи на военные и гражданские цели

В рамках Nansen Program Норвегия предоставляет Украине на текущий год 9 млрд долл. помощи на военные и гражданские цели.
Главные тезисы
- Норвегия предоставляет Украине 9 млрд долларов помощи на военные и гражданские цели в рамках Nansen Program.
- Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о получении нового пакета помощи от Норвегии.
Новая помощь Норвегии для Украины: что известно
Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По словам Свириденко, об этом сегодня во время визита в Киев объявил Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Глава украинского правительства отметила, что новый пакет помощи является продолжением партнерских отношений с Норвегией, которая среди прочего внесла и самые большие взносы в рамках инициативы PURL, позволяющей существенно усилить наше ПВО.
Во время сегодняшней встречи наибольшее ударение было сделано на энергетической безопасности.
