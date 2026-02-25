Украина получит от Норвегии 9 млрд долл помощи на военные и гражданские цели
Украина получит от Норвегии 9 млрд долл помощи на военные и гражданские цели

Юлия Свириденко
Норвегия
В рамках Nansen Program Норвегия предоставляет Украине на текущий год 9 млрд долл. помощи на военные и гражданские цели.

Новая помощь Норвегии для Украины: что известно

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Норвегия предоставляет Украине 9 млрд долл. финансирования на этот год. Это очередной пакет военной и гражданской помощи Украине в рамках Nansen Program.

По словам Свириденко, об этом сегодня во время визита в Киев объявил Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Глава украинского правительства отметила, что новый пакет помощи является продолжением партнерских отношений с Норвегией, которая среди прочего внесла и самые большие взносы в рамках инициативы PURL, позволяющей существенно усилить наше ПВО.

Во время сегодняшней встречи наибольшее ударение было сделано на энергетической безопасности.

Чрезвычайно важна помощь Норвегии в импорте газа и взносы в Фонд поддержки энергетики и гранты. Норвегия предоставляет оборудование по распределенной генерации, которое будет работать на базе объектов Группа «Нефтегаз». Обсудили перспективные инвестиционные проекты, поддерживаемые инструментами Norfund.

