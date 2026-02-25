Україна отримає від Норвегії 9 млрд дол допомоги на військові та цивільні цілі
Категорія
Економіка
Дата публікації

Юлія Свириденко
Норвегія

У межах Nansen Program Норвегія надає Україні на поточний рік 9 млрд дол допомоги на військові та цивільні цілі.

Головні тези:

  • Норвегія надає Україні 9 млрд доларів допомоги у рамках Nansen Program для військових та цивільних цілей.
  • Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про отримання нового пакету допомоги від Норвегії.

Нова допомога Норвегії для України: що відомо

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Норвегія надає Україні 9 млрд дол фінансування на цей рік. Це черговий пакет військової та цивільної допомоги Україні в рамках Nansen Program.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України

За словами Свириденко, про це сьогодні під час візиту до Києва оголосив Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Глава українського уряду зауважила, що новий пакет допомоги є продовженням партнерських відносин з Норвегією, яка серед іншого зробила і найбільші внески у межах ініціативи PURL, що дозволяє суттєво посилити наше ППО.

Під час сьогоднішньої зустрічі найбільший наголос був зроблений на енергетичній безпеці.

Надзвичайно важливою є допомога Норвегії в імпорті газу та внески до Фонду підтримки енергетики та гранти. Норвегія надає обладнання з розподіленої генерації, яке буде працювати на базі обʼєктів Група «Нафтогаз». Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund.

