Україна отримає від Норвегії 9 млрд дол допомоги на військові та цивільні цілі

У межах Nansen Program Норвегія надає Україні на поточний рік 9 млрд дол допомоги на військові та цивільні цілі.
Головні тези:
- Норвегія надає Україні 9 млрд доларів допомоги у рамках Nansen Program для військових та цивільних цілей.
- Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про отримання нового пакету допомоги від Норвегії.
Нова допомога Норвегії для України: що відомо
Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За словами Свириденко, про це сьогодні під час візиту до Києва оголосив Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Глава українського уряду зауважила, що новий пакет допомоги є продовженням партнерських відносин з Норвегією, яка серед іншого зробила і найбільші внески у межах ініціативи PURL, що дозволяє суттєво посилити наше ППО.
Під час сьогоднішньої зустрічі найбільший наголос був зроблений на енергетичній безпеці.
