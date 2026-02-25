Україна отримає від Норвегії 9 млрд дол допомоги на військові та цивільні цілі

У межах Nansen Program Норвегія надає Україні на поточний рік 9 млрд дол допомоги на військові та цивільні цілі.

Нова допомога Норвегії для України: що відомо

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Норвегія надає Україні 9 млрд дол фінансування на цей рік. Це черговий пакет військової та цивільної допомоги Україні в рамках Nansen Program. Юлія Свириденко Прем’єр-міністерка України

За словами Свириденко, про це сьогодні під час візиту до Києва оголосив Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Глава українського уряду зауважила, що новий пакет допомоги є продовженням партнерських відносин з Норвегією, яка серед іншого зробила і найбільші внески у межах ініціативи PURL, що дозволяє суттєво посилити наше ППО.

Під час сьогоднішньої зустрічі найбільший наголос був зроблений на енергетичній безпеці.