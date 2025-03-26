Украина получит от Норвегии 95 млн долл на поддержку энергетики

Норвегия предоставит дополнительное финансирование на сумму 95 млн долл. для импорта газа в Украину, чтобы обеспечить надлежащую поставку для населения, предприятий и промышленности.
Главные тезисы
- Норвегия выделит Украине 95 млн долларов для импорта газа и обеспечения надлежащей поставки энергии.
- Финансирование предоставляется в рамках программы поддержки Нансена для обеспечения электроэнергией и отоплением домов и предприятий.
- Дополнительное финансирование поможет сохранить безопасность и энергетическую самодостаточность Украины.
Норвегия предоставит Украине "энергетическую помощь"
Премьер-министр Йонас Стере сообщил, что Норвегия вносит свой вклад в удовлетворение насущной потребности Украины в увеличении финансирования импорта газа. Это важно для обеспечения электроэнергией и отоплением зданий, предприятий и государственных учреждений.
Финансирование предоставляется в рамках программы поддержки Нансена для Украины, а 1 миллиард норвежских крон ($95 млн) выделяется из ассигнований на энергетический сектор Украины на 2025 год.
Средства будут направлены через Европейский банк реконструкций и развития, чтобы закупать газ из западных источников. Украинская компания "Нафтогаз" будет получать газ и использовать его для того, чтобы удовлетворить потребности потребителей. Кроме этого, компания будет увеличивать запасы газа, в случае последующих атак РФ на газовую инфраструктуру.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что доступ к электроэнергии имеет важное значение для обеспечения безопасности украинцев и продолжения функционирования общества. И добавил, что атаки России на энергоснабжение — попытки подорвать экономику Украины, а также доверие украинского народа к своему правительству.
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