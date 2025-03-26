Украина получит от Норвегии 95 млн долл на поддержку энергетики
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получит от Норвегии 95 млн долл на поддержку энергетики

Правительство Норвегии
газ
Читати українською

Норвегия предоставит дополнительное финансирование на сумму 95 млн долл. для импорта газа в Украину, чтобы обеспечить надлежащую поставку для населения, предприятий и промышленности.

Главные тезисы

  • Норвегия выделит Украине 95 млн долларов для импорта газа и обеспечения надлежащей поставки энергии.
  • Финансирование предоставляется в рамках программы поддержки Нансена для обеспечения электроэнергией и отоплением домов и предприятий.
  • Дополнительное финансирование поможет сохранить безопасность и энергетическую самодостаточность Украины.

Норвегия предоставит Украине "энергетическую помощь"

Премьер-министр Йонас Стере сообщил, что Норвегия вносит свой вклад в удовлетворение насущной потребности Украины в увеличении финансирования импорта газа. Это важно для обеспечения электроэнергией и отоплением зданий, предприятий и государственных учреждений.

Финансирование предоставляется в рамках программы поддержки Нансена для Украины, а 1 миллиард норвежских крон ($95 млн) выделяется из ассигнований на энергетический сектор Украины на 2025 год.

Средства будут направлены через Европейский банк реконструкций и развития, чтобы закупать газ из западных источников. Украинская компания "Нафтогаз" будет получать газ и использовать его для того, чтобы удовлетворить потребности потребителей. Кроме этого, компания будет увеличивать запасы газа, в случае последующих атак РФ на газовую инфраструктуру.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что доступ к электроэнергии имеет важное значение для обеспечения безопасности украинцев и продолжения функционирования общества. И добавил, что атаки России на энергоснабжение — попытки подорвать экономику Украины, а также доверие украинского народа к своему правительству.

Мы еще не знаем, сколько газа Украине нужно будет импортировать в этом году, но вклад Норвегии даст Украине лучшую позицию, чтобы преодолеть последствия новых атак со стороны России и провести необходимые приготовления к следующей зиме.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия выделит более 230 млн долл на пакет международной помощи Украине
Правительство Норвегии
Норвегия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия предоставит Украине более 100 млн долл на усиление ПВО
Правительство Норвегии
ПВО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Поддержка Украины. Норвегия планирует увеличить объемы помощи
Норвегия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?