Україна отримає від Норвегії 95 млн дол на підтримку енергетики
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримає від Норвегії 95 млн дол на підтримку енергетики

Уряд Норвегії
газ

Норвегія надасть додаткове фінансування на суму 95 млн дол для імпорту газу в Україну, аби забезпечити належне постачання для населення, підприємств та промисловості.

Головні тези:

  • Норвегія надасть додаткове фінансування Україні на суму 95 млн дол для імпорту газу, щоб забезпечити належне постачання енергії.
  • Україна отримає енергетичну допомогу від Норвегії у рамках програми підтримки Нансена для забезпечення електроенергією та опаленням будинків та підприємств.
  • Гроші будуть спрямовані через Європейський банк реконструкцій та розвитку для закупівлі газу із західних джерел, що допоможе зберегти безпеку та енергетичну самодостатність України.

Норвегія надасть Україні “енергетичну допомогу”

Прем'єр-міністр Йонас Стере повідомив, що Норвегія робить свій внесок у задоволенні нагальної потреби України,щодо збільшення фінансування імпорту газу. Це важливо для забезпечення електроенергією та опаленням будинків, підприємств і державних установ.

Фінансування надається в рамках програми підтримки Нансена для України, а 1 мільярд норвезьких крон ($95 млн) виділяється з асигнувань на енергетичний сектор України на 2025 рік.

Кошти направлять через Європейський банк реконструкцій та розвитку, аби закуповувати газ із західних джерел. Українська компанія "Нафтогаз" буде отримувати газ та використовуватиме його для того, щоб задовольнити потреби споживачів. Окрім цього компанія буде збільшувати запаси газу, у випадку наступних атак РФ на газову інфраструктуру.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що доступ до електроенергії має важливе значення для забезпечення безпеки українців та продовження функціонування суспільства. І додав, що атаки Росії на енергопостачання — це спроби підірвати економіку України, а також довіру українського народу до свого уряду.

Ми ще не знаємо, скільки газу Україні потрібно буде імпортувати цього року, але внесок Норвегії дасть Україні кращу позицію, щоб подолати наслідки нових атак з боку Росії та провести необхідні приготування до наступної зими.

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