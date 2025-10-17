Украина получит от Словакии пакет энергетического оборудования стоимостью 500 млн евро

Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования стоимостью 500 млн. евро и выделит 300 тыс. евро на строительство укрытий в школах.

Словакия оказывает новую экономическую помощь Украине

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Сибига встретился со своим словацким коллегой Юрием Бланаром в Кошицах в рамках третьего раунда межправительственных консультаций во главе с премьер-министрами Юлией Свириденко и Робертом Фицо. Поделиться

Стороны обсудили ключевые темы двусторонней повестки дня и пути углубления политического диалога. Сибига поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета, территориальной целостности и вступления Украины в ЕС вместе с Молдовой и без «отделения».

Я проинформировал своего словацкого коллегу о недавних нападениях России на нашу энергетическую инфраструктуру и гражданских граждан. И я благодарен за своевременное объявление о том, что Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования стоимостью 500 тыс евро. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

По словам главы МИД Украины, словацкая сторона также выделит 300 000 евро на строительство укрытий в украинских школах в регионах прифронтовых на двусторонней основе.

Он поблагодарил Словакию за организацию отдыха и летних каникул для украинских детей. Поделиться

I met with my Slovak colleague Juraj Blanár today in Košice as part of the third round of intergovernmental consultations led by PMs @Svyrydenko_Y and @RobertFicoSVK.



We discussed key topics of our bilateral agenda and ways to deepen political dialogue. I thanked Slovakia for… pic.twitter.com/wiMLSGXPuY — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 17, 2025

Еще одной ключевой темой было оборонное сотрудничество, включая использование механизма SAFE для укрепления Украины, а также развитие инициативы PURL.

Словацкая сторона готова внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины в рамках новой архитектуры безопасности в Европе.

Министры подробно обсудили 19-й пакет санкций, который должен быть принят в ближайшее время. Глава МИД Украины акцентировал внимание на важности полного использования замороженных российских активов для поддержки Украины.