Украина получит от Словакии пакет энергетического оборудования стоимостью 500 млн евро

Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования стоимостью 500 млн. евро и выделит 300 тыс. евро на строительство укрытий в школах.
Главные тезисы
- Словакия выделяет пакет энергетического оборудования стоимостью 500 млн евро для Украины.
- Благодаря соглашению Украина также получит 300 тыс евро на строительство укрытий в школах.
- Министры обсудили сотрудничество в сфере обороны, вопросы безопасности и новую архитектуру безопасности в Европе.
Словакия оказывает новую экономическую помощь Украине
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.
Стороны обсудили ключевые темы двусторонней повестки дня и пути углубления политического диалога. Сибига поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета, территориальной целостности и вступления Украины в ЕС вместе с Молдовой и без «отделения».
По словам главы МИД Украины, словацкая сторона также выделит 300 000 евро на строительство укрытий в украинских школах в регионах прифронтовых на двусторонней основе.
I met with my Slovak colleague Juraj Blanár today in Košice as part of the third round of intergovernmental consultations led by PMs @Svyrydenko_Y and @RobertFicoSVK.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 17, 2025
We discussed key topics of our bilateral agenda and ways to deepen political dialogue. I thanked Slovakia for… pic.twitter.com/wiMLSGXPuY
Еще одной ключевой темой было оборонное сотрудничество, включая использование механизма SAFE для укрепления Украины, а также развитие инициативы PURL.
Словацкая сторона готова внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины в рамках новой архитектуры безопасности в Европе.
Министры подробно обсудили 19-й пакет санкций, который должен быть принят в ближайшее время. Глава МИД Украины акцентировал внимание на важности полного использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-