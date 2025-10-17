Украина получит от Словакии пакет энергетического оборудования стоимостью 500 млн евро
Украина получит от Словакии пакет энергетического оборудования стоимостью 500 млн евро

Андрей Сибига
Словакия
Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования стоимостью 500 млн. евро и выделит 300 тыс. евро на строительство укрытий в школах.

Главные тезисы

  • Словакия выделяет пакет энергетического оборудования стоимостью 500 млн евро для Украины.
  • Благодаря соглашению Украина также получит 300 тыс евро на строительство укрытий в школах.
  • Министры обсудили сотрудничество в сфере обороны, вопросы безопасности и новую архитектуру безопасности в Европе.

Словакия оказывает новую экономическую помощь Украине

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Сибига встретился со своим словацким коллегой Юрием Бланаром в Кошицах в рамках третьего раунда межправительственных консультаций во главе с премьер-министрами Юлией Свириденко и Робертом Фицо.

Стороны обсудили ключевые темы двусторонней повестки дня и пути углубления политического диалога. Сибига поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета, территориальной целостности и вступления Украины в ЕС вместе с Молдовой и без «отделения».

Я проинформировал своего словацкого коллегу о недавних нападениях России на нашу энергетическую инфраструктуру и гражданских граждан. И я благодарен за своевременное объявление о том, что Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования стоимостью 500 тыс евро.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

По словам главы МИД Украины, словацкая сторона также выделит 300 000 евро на строительство укрытий в украинских школах в регионах прифронтовых на двусторонней основе.

Он поблагодарил Словакию за организацию отдыха и летних каникул для украинских детей.

Еще одной ключевой темой было оборонное сотрудничество, включая использование механизма SAFE для укрепления Украины, а также развитие инициативы PURL.

Словацкая сторона готова внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины в рамках новой архитектуры безопасности в Европе.

Министры подробно обсудили 19-й пакет санкций, который должен быть принят в ближайшее время. Глава МИД Украины акцентировал внимание на важности полного использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Сибига отметил успешное сотрудничество в защите национальных меньшинств и заявил о намерении открыть Генеральное консульство в Пряшеве до конца года.

