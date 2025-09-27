Президент Словакии лично общался с американским лидером. Однако его страна не собирается слезать с российской "нефтегазовой иглы".

Словакия продолжит покупать российскую нефть

Словакия не планирует быстро отказываться от поставок российской нефти, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини президенту США Дональду Трампу на переговорах в Нью-Йорке.

Хотя, по словам американского лидера, этот шаг помог бы перекрыть военное финансирование Москвы и подтолкнул бы нелегтимного президента РФ Владимира Путина к мирным переговорам.

Однако Словакия — страна без выхода на граничащее с Украиной море — оказывает сопротивление, ссылаясь на технологические трудности и ограниченные возможности альтернативных маршрутов, пишет .

Если и произойдут изменения в ближайшие годы, это будет называться диверсификацией. Словакии нужны три, четыре, пять разных источников газа и энергии. Мы не можем заменить зависимость от России зависимостью от Соединенных Штатов. Поделиться

И сообщил, что Словакия не может быстро диверсифицировать поставщиков энергии без технической и логистической поддержки.

Он охарактеризовал встречу с Трампом как конструктивную, отметив, что американский президент выслушал следующие аргументы: