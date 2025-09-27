Президент Словакии лично общался с американским лидером. Однако его страна не собирается слезать с российской "нефтегазовой иглы".
Главные тезисы
- Словакия не собирается отказываться от российской нефти из-за технологических затруднений и ограниченных альтернативных маршрутов.
- Диверсификация поставок энергии становится важной задачей, но требует технической и логистической поддержки.
- Президент Словакии обсудил ситуацию с лидером США, несмотря на его призыв снизить военное финансирование России.
Словакия продолжит покупать российскую нефть
Словакия не планирует быстро отказываться от поставок российской нефти, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини президенту США Дональду Трампу на переговорах в Нью-Йорке.
Хотя, по словам американского лидера, этот шаг помог бы перекрыть военное финансирование Москвы и подтолкнул бы нелегтимного президента РФ Владимира Путина к мирным переговорам.
Однако Словакия — страна без выхода на граничащее с Украиной море — оказывает сопротивление, ссылаясь на технологические трудности и ограниченные возможности альтернативных маршрутов, пишет .
И сообщил, что Словакия не может быстро диверсифицировать поставщиков энергии без технической и логистической поддержки.
Он охарактеризовал встречу с Трампом как конструктивную, отметив, что американский президент выслушал следующие аргументы:
На его лице была улыбка, но он прямо сказал мне: "Сделайте что-нибудь".
