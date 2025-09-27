Словаччина не збирається відмовлятися від купівлі російської нафти

Президент Словаччини особисто спілкувався з американським лідером. Проте його країна не збирається злізати з російської “нафтогазової голки”.
Головні тези:
- Словаччина планує продовжувати купувати російську нафту через технологічні труднощі та обмежені можливості альтернативних маршрутів.
- Диверсифікація постачання енергії стає важливим завданням для Словаччини, проте цей процес не може відбутися швидко без технічної та логістичної підтримки.
- Президент Словаччини обговорив цю ситуацію з лідером США, хоча американський президент закликав до зниження військового фінансування Росії.
Словаччина продовжить купувати російську нафту
Словаччина не планує швидко відмовлятися від постачання російської нафти, заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні президенту США Дональду Трампу на переговорах у Нью-Йорку.
Хоча, за словами американського лідера, цей крок допоміг би перекрити військове фінансування Москви і підштовхнув би нелегтимного президента РФ Володимира Путіна до мирних переговорів.
Однак Словаччина — країна без виходу до моря, що межує з Україною, — чинить опір, посилаючись на технологічні труднощі та обмежені можливості альтернативних маршрутів, пише .
І повідомив, що Словаччина не може швидко диверсифікувати постачальників енергії без технічної та логістичної підтримки.
Він схарактеризував зустріч із Трампом як конструктивну, зазначивши, що американський президент вислухав наведені аргументи:
На його обличчі була посмішка, але він прямо сказав мені: "Зробіть що-небудь".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-