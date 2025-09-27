Президент Словаччини особисто спілкувався з американським лідером. Проте його країна не збирається злізати з російської “нафтогазової голки”.

Словаччина продовжить купувати російську нафту

Словаччина не планує швидко відмовлятися від постачання російської нафти, заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні президенту США Дональду Трампу на переговорах у Нью-Йорку.

Хоча, за словами американського лідера, цей крок допоміг би перекрити військове фінансування Москви і підштовхнув би нелегтимного президента РФ Володимира Путіна до мирних переговорів.

Однак Словаччина — країна без виходу до моря, що межує з Україною, — чинить опір, посилаючись на технологічні труднощі та обмежені можливості альтернативних маршрутів, пише .

Якщо і відбудуться зміни найближчими роками, це буде називатися диверсифікацією. Словаччині потрібні три, чотири, п'ять різних джерел газу та енергії. Ми не можемо замінити залежність від Росії залежністю від Сполучених Штатів. Поширити

І повідомив, що Словаччина не може швидко диверсифікувати постачальників енергії без технічної та логістичної підтримки.

Він схарактеризував зустріч із Трампом як конструктивну, зазначивши, що американський президент вислухав наведені аргументи: