Словакия неожиданно объявила о новом пакете военной поддержки Украины

В правительстве Словакии впервые с момента возвращения к власти Роберта Фицо анонсировали новый пакет военной поддержки для Украины.

Словакия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.

С большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине.

Кроме того, он отметил, что в ходе переговоров в Киеве обсудит возможные проекты по расширению оборонного сотрудничества.

Калиняк также сообщил, что во время недавней встречи словацкого премьер-министра Роберта Фицо с президентом Украины Зеленским оборонное сотрудничество определили одной из ключевых тем предстоящего межправительственного заседания. Поделиться

Напомним, в начале полномасштабной войны тогдашнее правительство Словакии одним из первых в Европе стало оказывать Украине значительную военную помощь — в частности, системы ПВО С-300 и советские истребители.

После возвращения к власти Роберта Фицо прямая военная помощь для Украины прекратилась, а в отношении тогдашних чиновников начали расследование из-за этих решений.

В то же время оборонное сотрудничество не прекратилось. В Фицо считают, что запрещать словацким компаниям продавать Украине оружие было бы лицемерно.