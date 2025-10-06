Словаччина неочікувано оголосила про новий пакет військової підтримки України

В уряді Словаччини вперше з часу повернення до влади Роберта Фіцо анонсували новий пакет військової підтримки для України.
Головні тези:
- Словаччина анонсувала новий пакет військової підтримки для України, що містить інженерну та протимінну допомогу.
- Оборонна співпраця між Словаччиною та Україною стала однією з ключових тем міжурядового засідання.
- Словаччина після повернення до влади Роберта Фіцо призупинила пряму військову допомогу для України, але співпраця на інших рівнях продовжувалася.
Словаччина надасть Україні новий пакет військової допомоги
Про це заявив віцепрем’єр та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві.
З великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум щодо 14-го пакету підтримки, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні.
Крім того, він зазначив, що під час переговорів у Києві обговорить можливі проєкти для розширення оборонної співпраці.
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни тодішній уряд Словаччини одним з перших у Європі почав надавати Україні значну військову допомогу — зокрема, системи ППО С-300 і радянські винищувачі.
Після повернення до влади Роберта Фіцо пряма військова допомога для України припинилася, а щодо тодішніх посадовців почали розслідування через ці рішення.
Водночас оборонна співпраця не припинилася. У Фіцо вважають, що забороняти словацьким компаніям продавати Україні зброю було б лицемірно.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-