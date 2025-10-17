Україна отримає від Словаччини пакет енергетичного обладнання вартістю 500 млн євро
Україна отримає від Словаччини пакет енергетичного обладнання вартістю 500 млн євро

Андрій Сибіга
міністри

Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 млн євро та виділить 300 тис євро на будівництво укриттів у школах.

Головні тези:

  • Словаччина планує надіслати пакет енергетичного обладнання на 500 млн євро до України.
  • Угода також включає виділення 300 тис євро на будівництво укриттів у школах в Україні.
  • Міністри обговорили співпрацю в оборонній галузі і міжнародні ініціативи для зміцнення безпеки в регіоні.

Словаччина надає нову економічну допомогу Україні

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.

Сибіга зустрівся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром у Кошицях у рамках третього раунду міжурядових консультацій на чолі з прем'єр-міністрами Юлією Свириденко та Робертом Фіцо.

Сторони обговорили ключові теми двостороннього порядку денного та шляхи поглиблення політичного діалогу. Сибіга подякував Словаччині за підтримку суверенітету, територіальної цілісності та вступу України до ЄС — разом з Молдовою та без «відокремлення».

Я поінформував свого словацького колегу про нещодавні напади Росії на нашу енергетичну інфраструктуру та цивільних громадян. І я вдячний за його своєчасне оголошення про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 тис євро.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

За словами глави МЗС України, словацька сторона також виділить 300 000 євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах на двосторонній основі.

Він подякував Словаччині за організацію відпочинку та літніх канікул для українських дітей.

Ще однією ключовою темою була оборонна співпраця, включаючи використання механізму SAFE для зміцнення України, а також розвиток ініціативи PURL.

Словацька сторона готова зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі.

Міністри детально обговорили 19-й пакет санкцій, який має бути ухвалений найближчим часом. Очільник МЗС України акцентував на важливості повного використання заморожених російських активів для підтримки України.

Сибіга наголосив на успішній співпраці у захисті національних меншин та заявив про намір відкрити Генеральне консульство в Пряшеві до кінця року.

