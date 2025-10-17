Україна отримає від Словаччини пакет енергетичного обладнання вартістю 500 млн євро

Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 млн євро та виділить 300 тис євро на будівництво укриттів у школах.
Головні тези:
- Словаччина планує надіслати пакет енергетичного обладнання на 500 млн євро до України.
- Угода також включає виділення 300 тис євро на будівництво укриттів у школах в Україні.
- Міністри обговорили співпрацю в оборонній галузі і міжнародні ініціативи для зміцнення безпеки в регіоні.
Словаччина надає нову економічну допомогу Україні
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.
Сторони обговорили ключові теми двостороннього порядку денного та шляхи поглиблення політичного діалогу. Сибіга подякував Словаччині за підтримку суверенітету, територіальної цілісності та вступу України до ЄС — разом з Молдовою та без «відокремлення».
За словами глави МЗС України, словацька сторона також виділить 300 000 євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах на двосторонній основі.
Ще однією ключовою темою була оборонна співпраця, включаючи використання механізму SAFE для зміцнення України, а також розвиток ініціативи PURL.
Словацька сторона готова зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі.
Міністри детально обговорили 19-й пакет санкцій, який має бути ухвалений найближчим часом. Очільник МЗС України акцентував на важливості повного використання заморожених російських активів для підтримки України.
