Україна отримає від Словаччини пакет енергетичного обладнання вартістю 500 млн євро

Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 млн євро та виділить 300 тис євро на будівництво укриттів у школах.

Словаччина надає нову економічну допомогу Україні

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.

Сибіга зустрівся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром у Кошицях у рамках третього раунду міжурядових консультацій на чолі з прем'єр-міністрами Юлією Свириденко та Робертом Фіцо. Поширити

Сторони обговорили ключові теми двостороннього порядку денного та шляхи поглиблення політичного діалогу. Сибіга подякував Словаччині за підтримку суверенітету, територіальної цілісності та вступу України до ЄС — разом з Молдовою та без «відокремлення».

Я поінформував свого словацького колегу про нещодавні напади Росії на нашу енергетичну інфраструктуру та цивільних громадян. І я вдячний за його своєчасне оголошення про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 тис євро. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

За словами глави МЗС України, словацька сторона також виділить 300 000 євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах на двосторонній основі.

Він подякував Словаччині за організацію відпочинку та літніх канікул для українських дітей. Поширити

I met with my Slovak colleague Juraj Blanár today in Košice as part of the third round of intergovernmental consultations led by PMs @Svyrydenko_Y and @RobertFicoSVK.



We discussed key topics of our bilateral agenda and ways to deepen political dialogue. I thanked Slovakia for… pic.twitter.com/wiMLSGXPuY — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 17, 2025

Ще однією ключовою темою була оборонна співпраця, включаючи використання механізму SAFE для зміцнення України, а також розвиток ініціативи PURL.

Словацька сторона готова зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі.

Міністри детально обговорили 19-й пакет санкцій, який має бути ухвалений найближчим часом. Очільник МЗС України акцентував на важливості повного використання заморожених російських активів для підтримки України.