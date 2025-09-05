Украина получит от США заказанные крылатые ракеты ERAM только в 2026 году

В августе США одобрили продажу Украине 3350 крылатых ракет ERAM. Но в больших количествах они начнут поступать только в следующем году.
Главные тезисы
- Украина получит заказанные крылатые ракеты ERAM от США только в 2026 году из-за продолжительного процесса разработки и производства.
- Ракеты ERAM могут быть запущены с советских самолетов МиГ-29, что делает их универсальными для Украины.
- Первая партия из 840 модулей ERAM будет поставлена до конца октября 2026 года и должна значительно улучшить обороноспособность Украины.
Когда Украина получит крылатые ракеты ERAM
Для американского ВПК, привыкшего к длительным циклам разработки и производства оружия, ракеты ERAM стали одним из первых продуктов новой парадигмы "быстрых закупок".
Пентагон опубликовал тендер на разработку и производство этих ракет только в августе прошлого года, а первые поставки должны пройти уже в октябре этого года.
Хотя Украине разрешено купить до 3350 ракет, первая производимая партия будет мизерной: первые 10 ракет будут поставлены в октябре.
Крылатые ракеты ERAM являются новой разработкой американского ВПК, созданной в частности для нужд Украины. Именно поэтому эти ракеты могут запускаться не только с американских истребителей F-16, но и советских МиГ-29.
Сама ракета имеет общую массу около 227 кг, что означает относительно небольшую боевую часть. Из известных характеристик дальность в 400 км и скорость около 0,6 Маха.
