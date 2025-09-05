Україна отримає від США замовлені крилаті ракети ERAM лише у 2026 році

У серпні США схвалили продаж Україні 3350 крилатих ракет ERAM. Але у значних кількостях вони почнуть надходити лише наступного року.
Головні тези:
- Україна отримає замовлені крилаті ракети ERAM від США лише у 2026 році через тривалий процес розробки та виробництва.
- Ракети ERAM є новою розробкою американського ВПК та можуть бути запущені з радянських літаків МіГ-29, що робить їх універсальними для України.
- Перша партія з 840 модулів ERAM буде поставлена до кінця жовтня 2026 року, та має покращити обороноздатність України.
Коли Україна отримає крилаті ракети ERAM
Для американського ВПК, звиклого до тривалих циклів розробки і виробництва зброї, ракети ERAM стали одним з перших продуктів нової парадигми "швидких закупівель".
Пентагон опублікував тендер на розробку і виробництво цих ракет лише у серпні минулого року, а перші поставки мають відбутися вже у жовтні цього року.
Хоча Україні дозволено купити до 3350 ракет, перша вироблена партія буде мізерною: перші 10 ракет буде поставлено у жовтні.
Крилаті ракети ERAM є новою розробкою американського ВПК, створеною зокрема для потреб України. Саме тому ці ракети можуть запускатися не лише з американських винищувачів F-16, але й з радянських МіГ-29.
Сама ракета має загальну масу близько 227 кг, що означає відносно невелику бойову частину. З відомих характеристик також дальність у 400 км та швидкість близько 0,6 Маха.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-