Україна отримає від США замовлені крилаті ракети ERAM лише у 2026 році
ракети
Джерело:  online.ua

У серпні США схвалили продаж Україні 3350 крилатих ракет ERAM. Але у значних кількостях вони почнуть надходити лише наступного року.

Головні тези:

  • Україна отримає замовлені крилаті ракети ERAM від США лише у 2026 році через тривалий процес розробки та виробництва.
  • Ракети ERAM є новою розробкою американського ВПК та можуть бути запущені з радянських літаків МіГ-29, що робить їх універсальними для України.
  • Перша партія з 840 модулів ERAM буде поставлена до кінця жовтня 2026 року, та має покращити обороноздатність України.

Коли Україна отримає крилаті ракети ERAM

Для американського ВПК, звиклого до тривалих циклів розробки і виробництва зброї, ракети ERAM стали одним з перших продуктів нової парадигми "швидких закупівель".

Пентагон опублікував тендер на розробку і виробництво цих ракет лише у серпні минулого року, а перші поставки мають відбутися вже у жовтні цього року.

Хоча Україні дозволено купити до 3350 ракет, перша вироблена партія буде мізерною: перші 10 ракет буде поставлено у жовтні.

Ситуація має покращитися наступного року. Згідно документам, які отримало видання, партія з 840 модулів ERAM, розділених на дві конструкції, окремо виготовлені компаніями CoAspire та Zone 5 Technologies, буде поставлена до кінця жовтня 2026 року.

Крилаті ракети ERAM є новою розробкою американського ВПК, створеною зокрема для потреб України. Саме тому ці ракети можуть запускатися не лише з американських винищувачів F-16, але й з радянських МіГ-29.

Сама ракета має загальну масу близько 227 кг, що означає відносно невелику бойову частину. З відомих характеристик також дальність у 400 км та швидкість близько 0,6 Маха.

