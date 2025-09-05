Команда ЄС вирушає до США з метою посилення санкцій проти РФ

У Брюсселі уже стартувала робота над новим санкційним пакетом проти Росії. На цьому тлі європейські союзники України вирішили полетіти до Вашингтона, щоб працювати над ним з командою президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Зеленський та Кошта обговорили участь України у програмі SAFE (Security Action for Europe).
- Також у центрі уваги — рух країни до членства у Євросоюзі й санкційна політика.
ЄС та США працюють над новими санкціями проти РФ
З заявою з цього приводу виступив президент Європейської ради Антоніу Кошта.
5 вересня він прибув з офіційним візитом до Ужгороду, де вже провів зустріч з українським лідером Володимиром Зеленський.
На цьому тлі Кошта чітко дав зрозуміти, що Європейський союз налаштований суттєво посилити санкційний тиск на Росію.
Що важливо розуміти, на цьому шляху він отримає підтримку від команди президента США Дональда Трампа.
Йдеться не лише про прямі, а й також про вторинні санкції:
За його словами,офіційний Брюссель також вражений реформами, які реалізовує Україна попри війну.
Кошта додав, що ця робота повинна тривати.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-