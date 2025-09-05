Команда ЕС отправляется в США с целью усиления санкций против РФ
Команда ЕС отправляется в США с целью усиления санкций против РФ

Источник:  Интерфакс-Украина

В Брюсселе уже стартовала работа над новым санкционным пакетом против России. На этом фоне европейские союзники Украины решили улететь в Вашингтон, чтобы работать над ним с командой президента США Дональда Трампа.

  • Зеленский и Кошта обсудили участие Украины в программе SAFE (Security Action for Europe).
  • Также в центре внимания движение страны к членству в Евросоюзе и санкционная политика.

С заявлением по этому поводу выступил президент Европейского совета Антониу Кошта.

5 сентября он прибыл с официальным визитом в Ужгород, где провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На этом фоне Кошта четко дал понять, что Европейский союз настроен существенно усилить санкционное давление на Россию.

Что важно понимать, на этом пути он получит поддержку от команды президента США Дональда Трампа.

Речь идет не только о прямых, но и о вторичных санкциях:

Более сильные экономические меры, чтобы заставить Россию остановить эту войну, прекратить убивать людей, остановить эту войну в Украине. И в Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и наша команда, европейская команда, направляется в Вашингтон, чтобы работать с нашими американскими друзьями.

По его словам, официальный Брюссель также поражен реформами, которые реализует Украина, несмотря на войну.

Кошта добавил, что эта работа должна продолжаться.

