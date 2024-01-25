Украина построит 4 реактора на Хмельницкой АЭС

Летом или осенью 2024 года Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов, поскольку стремится компенсировать потерянные энергетические мощности.

На Хмельницкой АЭС планируется строительство

Украина планирует построить новые реакторы на Хмельницкой АЭС

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Reuters.

Думаю, летом-осенью приступим к строительству. Нам нужны корпуса реакторов, которые придется импортировать. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки, – отметил Галущенко. – Хотим компенсировать те, что на Запорожской АЭС". Поделиться

При этом два блока будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии. Речь идет о реакторах и соответствующем оборудовании.

Сейчас ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами по поводу двух реакторов, которые мы хотим импортировать, – сообщил Галущенко. Поделиться

Два других будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.

По словам министра, первые результаты этих проектов можно получить уже через 2,5 года.

В настоящее время три электростанции на подконтрольной Украине территории производят более 55% потребностей страны в электроэнергии.

В каком состоянии Хмельницкая АЭС

В феврале 2023 года обстрелы РФ привели к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС.

В октябре 2023 года в результате обстрела на Хмельниччине были повреждены бытовые корпуса вблизи Хмельницкой АЭС.

В декабре 2023 года президент "Энергоатома" Петр Котин и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока № 5 Хмельницкой АЭС.

Реактор Westinghouse, который планируют закупить для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, обойдется Украине в 437,5 млн долл.

На площадке Хмельницкой АЭС будет реализовываться пилотный проект строительства энергоблоков АР1000.

В Украине планируется построить девять энергоблоков по технологии АР1000. Это предполагает решение Кабинета министров Украины и меморандумы, заключенные между "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company.

Сегодня на Хмельницкой АЭС планируется достройка энергоблоков № 3 и № 4.

За многие годы консервации энергоблоков № 3 и № 4 часть объектов подвергалась влиянию окружающей среды и погодным условиям. Проходит тщательная проверка состояния конструкций и модулей.