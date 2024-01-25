Україна збудує 4 реактори на Хмельницькій АЕС

Влітку або восени 2024 року Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності.

На Хмельницькій АЕС планується будівництво

Україна планує збудувати нові реактори на Хмельницькій АЕС.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Reuters.

Думаю, влітку-восени розпочнемо будівництво. Нам потрібні корпуси реакторів, які доведеться імпортувати. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки, — зазначив Галущенко. — Хочемо компенсувати ті, що на Запорізькій АЕС". Поширити

При цьому, два блоки базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. Йдеться про реактори та відповідне обладнання.

Зараз ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо імпортувати, — повідомив Галущенко. Поширити

Два інші використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

За словами міністра, перші результати цих проєктів можна отримати вже за 2,5 роки.

Наразі три електростанції на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії.

У якому стані Хмельницька АЕС

У лютому 2023 року обстріли РФ призвели до зупинки одного з блоків Хмельницької АЕС.

У жовтні 2023 року унаслідок обстрілу на Хмельниччині були пошкоджені побутові корпуси поблизу Хмельницької АЕС.

У грудні 2023 року президент "Енергоатому" Петро Котін та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока № 5 Хмельницької АЕС.

Реактор Westinghouse, який планують закупити для нового енергоблоку на Хмельницькій АЕС, обійдеться Україні у 437,5 млн дол.

На майданчику Хмельницької АЕС реалізовуватиметься пілотний проєкт з будівництва енергоблоків АР1000.

Загалом, в Україні планується збудувати дев'ять енергоблоків за технологією АР1000. Це передбачають рішення Кабінету міністрів України та меморандуми, укладені між "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company.

На сьогодні на Хмельницькій АЕС планується добудова енергоблоків № 3 та № 4.

За багато років консервації енергоблоків № 3 та № 4 частина об'єктів піддавалася впливу навколишнього середовища та погодних умов. Наразі проходить ретельна перевірка стану конструкцій та модулів.