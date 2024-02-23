Украина потеряла место в Лиге чемпионов — что дальше

Вылет донецкого "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы 2023/24 завершил кампанию украинских команд на европейской арене в нынешнем сезоне.

Украина завершила выступления и окончательно потеряла одно место в турнирах УЕФ

Украина осталась на 18-й позиции в таблице коэффициентов футбольных ассоциаций Европы. Финальный результат украинских клубов — 28,000 баллов.

В нынешнем сезоне отечественные коллективы набрали всего 4,100 пункта. Такой результат стал хуже сезона 2007/08. Из стран, находящихся ниже Украины, представительство в еврокубках хранят Хорватия (25,025 балла) и Азербайджан (19,875).

Фото — kassiesa.net/uefa

В этом сезоне Украина была представлена в соревнованиях под эгидой УЕФА пятью коллективами. "Днепр-1", киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" вылетели из еврокубков еще летом. По итогам группового этапа Лиги конференций к ним присоединилась "Заря" из Луганска.

Вылет из топ-15 гарантированно уменьшит представительство Украины в еврокубках до четырех команд в сезоне 2025/26 с выходом только победителя УПЛ в Лигу чемпионов.

В кампании 2024/25 еще сыграют 5 украинских клубов (два — в Лиге чемпионов).

Что известно о пути Украины на Евро-2024

Украинская ассоциация футбола сообщает, что полуфинальный матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта 2024 года в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" (начало — в 21:45 по киевскому времени).

В случае победы, финал за выход в решающую часть чемпионата Европы 2024 состоится 26 марта во Вроцлаве, Польша.

Команда Сергея Реброва сыграет против победителя пары Израиль — Исландия.

Евро-2024 будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.

В рамках группового этапа Евро-2024 победитель плей-офф Лиги наций (Путь В) сыграет с командами Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).