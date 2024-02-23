Україна втратила місце у Лізі чемпіонів — що далі

Виліт донецького "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи 2023/24 завершив кампанію українських команд на європейській арені в нинішньому сезоні.

Україна завершила виступи і остаточно втратила одне місце в турнірах УЄФ

Україна наразі залишилася на 18-й позиції в таблиці коефіцієнтів футбольних асоціацій Європи. Фінальний результат українських клубів — 28,000 балів.

У нинішньому сезоні вітчизняні колективи набрали всього 4,100 пункта. Такий результат став найгіршим від сезону 2007/08. Із країн, що перебувають нижче за України, представництво в єврокубках зберігають Хорватія (25,025 балів) і Азербайджан (19,875).

Фото — kassiesa.net/uefa

У нинішньому сезоні Україна була представлена в змаганнях під егідою УЄФА п'ятьма колективами. "Дніпро-1", київське "Динамо" та полтавська "Ворскла" вилетіли з єврокубків ще влітку. За підсумками групового етапу Ліги конференцій до них приєдналася "Зоря" з Луганська.

Виліт із топ-15 гарантовано зменшить представництво України в єврокубках до чотирьох команд у сезоні 2025/26 із виходом лише переможця УПЛ до Ліги чемпіонів.

Натомість у кампанії 2024/25 ще зіграють 5 українських клубів (два — в Лізі чемпіонів).

Що відомо про шлях України на Євро-2024

Українська асоціація футболу повідомляє, що півфінальний матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця на стадіоні «Біліно Поле» (початок — о 21:45 за київським часом).

У разі перемоги, фінал за вихід до вирішальної частини чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 26 березня у Вроцлаві, Польща.

Команда Сергія Реброва зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.

Євро-2024 проходитиме в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

У межах групового етапу Євро-2024 переможець плей-оф Ліги націй (Шлях В) зіграє з командами Румунії (17 червня), Словаччини (21 червня) та Бельгії (26 червня).