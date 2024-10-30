Украина представила дорожную карту по открытию аэропортов. Что известно

В Варшаве Украина сделала презентацию дорожной карты по открытию воздушного пространства в условиях военного положения.
Главные тезисы
- Украина представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения на мероприятии в Варшаве.
- В плане по открытию аэропортов принимают участие профильные регуляторы из Евросоюза, Великобритании и США, руководство авиакомпаний и другие заинтересованные стороны.
- Оценка рисков гражданской авиации и готовность аэронавигационной системы осуществлены Государственной авиационной службой и другими экспертами.
- Украина начала переговоры с США и Евросоюзом по возобновлению пассажирских авиаперевозок, рассматривая различные сценарии открытия аэропортов.
- Экспертное обсуждение помогает развивать планы по созданию условий для открытия воздушного пространства в будущем.
Украина готовится к открытию воздушного пространства
Мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли — профильных регуляторов Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний, ранее совершавших полеты в Украине, страховые и лизинговые компании, производителей самолетов.
Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что открытие воздушного пространства "это очень сложный вопрос, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия со всеми привлеченными сторонами".
Экономический советник посольства США в Украине Мэри Элизабет Мэдден отметила важность поддержки Украины в усилиях по восстановлению гражданской авиации и готовности Соединенных Штатов Америки обеспечить экспертную и техническую помощь.
План Украины по открытию аэропортов во время войны
В Варшаве заместитель министра Сергей Деркач представил пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства.
Оценка рисков для гражданской авиации была подготовлена Государственной авиационной службой, документ презентовал первый заместитель председателя Сергей Коршук. Об особенностях обеспечения безопасности аэронавигации и готовности аэронавигационной системы докладывал директор Украэроруха Андрей Ярмак.
Кроме того, о готовности аэропортов рассказали генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский и генеральный директор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская.
К экспертному обсуждению также присоединились Польское агентство аэронавигационных услуг, авиакомпании AirBaltic, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, Skyline Express, SprintAir, Supernova Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air, компании AerCap, Boeing, Marsh McLennan, De.
Напомним, в 2023 году было много разговоров о том, что в Украине, возможно, стоит открыть один из аэропортов. В частности, обсуждалась возможность открытия аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора.
В начале 2024 года Украина официально начала переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок в нашей стране. В правительстве заявляли, что на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине.
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