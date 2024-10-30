Україна представила дорожню карту з відкриття аеропортів. Що відомо

У Варшаві Україна зробила презентацію дорожньої карти з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.
Головні тези:
- Міністр Кулеба підкреслив складність питання безпеки відкриття повітряного простору під час воєнного стану.
- План України щодо відкриття аеропортів включає оцінку ризиків для цивільної авіації та готовність аеропортів.
- Представлені механізми координації цивільної та військової авіації для успішного відновлення пасажирських авіаперевезень в Україні.
- Уряд має різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в країні.
- Експертне обговорення з представниками авіаційної галузі сприятиме руху вперед у створенні умов для відкриття повітряного простору.
Україна готується до відкриття повітряного простору
Захід зібрав близько ста представників авіагалузі — профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що відкриття повітряного простору "це дуже складне питання як з погляду безпеки, так і з погляду взаємодії з усіма залученими сторонами".
Економічний радник посольства США в Україні Мері Елізабет Медден відзначила важливість підтримки України у зусиллях щодо відновлення цивільної авіації та готовність Сполучених Штатів Америки забезпечити експертну та технічну допомогу.
План України щодо відкриття аеропортів під час війни
У Варшаві заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору.
Оцінку ризиків для цивільної авіації було підготовлено Державної авіаційною службою, документ презентував перший заступник голови Сергій Коршук. Про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи доповідав директор Украероруху Андрій Ярмак.
Окрім цього, про готовність аеропортів розповіли генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та генеральний директор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.
Механізми координації цивільної та військової авіації були презентовані Олегом Захарчуком, заступником командира Повітряного командування "Центр" з авіації — начальником авіації.
Нагадаємо, у 2023 році було чимало розмов про те, що в Україні, можливо, варто відкрити один з аеропортів. Зокрема обговорювалася у можливість відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору.
На початку 2024 року Україна офіційно почала переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. В уряді заявляли, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні.
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