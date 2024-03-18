Украина приняла план по программе Ukraine Facility для получения 50 млрд от ЕС
Категория
Украина
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Украина приняла план по программе Ukraine Facility для получения 50 млрд от ЕС

Денис Шмыгаль
ес
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Кабинет министров принял план для программы Ukraine Facility, которая является основой предоставления четырехлетней финансовой поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро.

Что известно о принятии программы Ukraine Facility

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, в план включили структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

Среди них — европейские подходы к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в разных сферах.

В документе также прописали сквозные направления, такие как зеленый переход, цифровизация, евроинтеграция.

План разрабатывался с европейскими партнерами, чтобы приблизить членство Украины в ЕС. В скором времени его передадут на рассмотрение Еврокомиссии.

Если Украина реализует реформы по плану Ukraine Facility, то в нынешнем году получит 16 млрд евро.

Что известно о программе Ukraine Facility

28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят к 2027 году 50 млрд евро долгосрочных кредитов.

Кроме того, Украина и ЕС 12 марта подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств — 6 млрд евро.

Первый платеж в размере 4,5 млрд. евро поступит в государственный бюджет Украины уже в марте без условий. Остальные — 1,5 млрд евро — Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.

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