Украина приняла план по программе Ukraine Facility для получения 50 млрд от ЕС

Кабинет министров принял план для программы Ukraine Facility, которая является основой предоставления четырехлетней финансовой поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро.
Что известно о принятии программы Ukraine Facility
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, в план включили структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.
Среди них — европейские подходы к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в разных сферах.
В документе также прописали сквозные направления, такие как зеленый переход, цифровизация, евроинтеграция.
План разрабатывался с европейскими партнерами, чтобы приблизить членство Украины в ЕС. В скором времени его передадут на рассмотрение Еврокомиссии.
Если Украина реализует реформы по плану Ukraine Facility, то в нынешнем году получит 16 млрд евро.
Что известно о программе Ukraine Facility
28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят к 2027 году 50 млрд евро долгосрочных кредитов.
Кроме того, Украина и ЕС 12 марта подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств — 6 млрд евро.
Первый платеж в размере 4,5 млрд. евро поступит в государственный бюджет Украины уже в марте без условий. Остальные — 1,5 млрд евро — Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.
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