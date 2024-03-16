Украина получит от ЕС первый транш из 50 млрд евро. Шмыгаль назвал термин
Категория
Украина
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Украина получит от ЕС первый транш из 50 млрд евро. Шмыгаль назвал термин

Шмыгаль
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украина ожидает первый транш по программе "Ukraine Facility". Планируемая сумма составляет 4,5 млрд евро.

Украина ожидает первый транш из 50 млрд евро от ЕС

Как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, на следующей неделе Украина ожидает первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро.

В этом году мы ожидаем получить 5,6 миллиарда гривен от МВФ, — отметил Денис Шмигаль.

Шмигаль также отметил, что на следующей неделе Украина ожидает следующий транш от МВФ и первый транш по четырехлетней программе ЕС Ukraine Facility.

Ранее отмечалось, что в марте по программе ЕС Украина получит 4,5 млрд. евро.

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Министерство финансов Украины сообщает, что в течение 2024-2027 годов Украина получит около 39 млрд. евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд. составляют гранты.

Ukraine Facility — это инструмент поддержки экономического развития и восстановления Украины на ее пути вступления в ЕС.

В рамках Ukraine Facility действует механизм переходного финансирования (Bridge financing), после подписания соответствующих международных договоров откроет путь к получению необходимого финансирования в более короткий срок до начала действия Facility.

26 февраля Европейский Парламент поддержал решение по Ukraine Facility. Решение Совета ЕС является конечным.

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