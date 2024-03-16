Украина получит от ЕС первый транш из 50 млрд евро. Шмыгаль назвал термин

Украина ожидает первый транш по программе "Ukraine Facility". Планируемая сумма составляет 4,5 млрд евро.
Украина ожидает первый транш из 50 млрд евро от ЕС
Как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, на следующей неделе Украина ожидает первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро.
Шмигаль также отметил, что на следующей неделе Украина ожидает следующий транш от МВФ и первый транш по четырехлетней программе ЕС Ukraine Facility.
Ранее отмечалось, что в марте по программе ЕС Украина получит 4,5 млрд. евро.
В ЕС утвердили долгосрочную помощь Украине
Министерство финансов Украины сообщает, что в течение 2024-2027 годов Украина получит около 39 млрд. евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд. составляют гранты.
Ukraine Facility — это инструмент поддержки экономического развития и восстановления Украины на ее пути вступления в ЕС.
В рамках Ukraine Facility действует механизм переходного финансирования (Bridge financing), после подписания соответствующих международных договоров откроет путь к получению необходимого финансирования в более короткий срок до начала действия Facility.
26 февраля Европейский Парламент поддержал решение по Ukraine Facility. Решение Совета ЕС является конечным.
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