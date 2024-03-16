Україна отримає від ЄС перший транш з 50 млрд євро. Шмигаль назвав термін
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від ЄС перший транш з 50 млрд євро. Шмигаль назвав термін

шмигаль
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Україна очікує перший транш за програмою Ukraine Facility. Запланована сума становить 4,5 млрд євро.

Україна очікує перший транш з 50 млрд євро від ЄС

Як повідомив Пʼпремʼєр-міністр Денис Шмигаль, наступного тижня Україна очікує перший транш за програмою Ukraine Facility в розмірі 4,5 млрд євро.

Цього року ми очікуємо отримати 5,6 мільярда гривень від МВФ, — зазначив Денис Шмигаль.

Шмигаль також зазначив, що наступного тижня Україна очікує наступний транш від МВФ, а також перший транш за чотирирічною програмою ЄС Ukraine Facility.

Раніше зазначалося, що у березні за програмою ЄС Україна отримає 4,5 млрд євро.

У ЄС затвердили довготривалу допомогу Україні

Міністерство фінансів України повідомляє, що протягом 2024-2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти.

Ukraine Facility — це інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України на її шляху вступу до ЄС.

В рамках Ukraine Facility діє механізм перехідного фінансування (Bridge financing), що після підписання відповідних міжнародних договорів відкриє шлях до отримання необхідного фінансування у коротший термін до початку дії Facility.

26 лютого Європейський Парламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility. Рішення Ради ЄС є кінцевим.

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