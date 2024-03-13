В ЄС схвалили виділення 5 млрд євро на закупівлю зброї Україні
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В ЄС схвалили виділення 5 млрд євро на закупівлю зброї Україні

Жозеп Боррель
Джерело:  Жозеп Боррель

Посли Євросоюзу сьогодні, 13 березня, схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 млрд євро.

Чи виділить ЄС гроші на закупівлю зброї Україні

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель написав, що послам ЄС вдалося домовитися про збільшення фонду для постачання озброєнь Україні на 5 млрд євро.

Посил зрозумілий: ми будемо підтримувати Україну всіма силами, щоб перемогти, — написав він.

Реакція України

Кулеба висловив подяку країнам-членам ЄС та верховному представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю за підтримку.

Йдеться про пропозицію щодо збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро для додаткової військової підтримки України.

Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості в досягненні нашої спільної перемоги.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

голова МЗС

Тепер Україна з нетерпінням очікує ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Країни ЄС постачають озброєння Україні

Нагадаємо, що на початку травня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що до березня 2024 року європейські країни нададуть Україні обіцяний мільйон снарядів. Однак, країни ЄС не змогли вчасно виконати план і назбирали для України лише 600 тисяч боєприпасів.

При цьому країни ЄС заявили, що спільно готові виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Раніше Financial Times писало, що члени Євросоюзу сьогодні узгодять нове поповнення спецфонду на 5 млрд євро для фінансування військових поставок в Україну.

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