В ЄС схвалили виділення 5 млрд євро на закупівлю зброї Україні

Посли Євросоюзу сьогодні, 13 березня, схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 млрд євро.

Чи виділить ЄС гроші на закупівлю зброї Україні

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель написав, що послам ЄС вдалося домовитися про збільшення фонду для постачання озброєнь Україні на 5 млрд євро.

Посил зрозумілий: ми будемо підтримувати Україну всіма силами, щоб перемогти, — написав він. Поширити

We made it: #Coreper agreed on the #UkraineAssistanceFund.



The Fund will allow us to step up our military support to #Ukraine with another €5 billion.



The message is clear: we will support #Ukraine with whatever it takes to prevail.#EuropeanPeaceFacility — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2024

Реакція України

Кулеба висловив подяку країнам-членам ЄС та верховному представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю за підтримку.

Йдеться про пропозицію щодо збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро для додаткової військової підтримки України.

I am grateful to EU member states for agreeing to HRVP @JosepBorrellF's proposal to increase the European Peace Fund's financial ceiling by €5 billion for additional military support to Ukraine.



This is yet another powerful and timely demonstration of European unity and… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2024

Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості в досягненні нашої спільної перемоги. Дмитро Кулеба голова МЗС

Тепер Україна з нетерпінням очікує ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Країни ЄС постачають озброєння Україні

Нагадаємо, що на початку травня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що до березня 2024 року європейські країни нададуть Україні обіцяний мільйон снарядів. Однак, країни ЄС не змогли вчасно виконати план і назбирали для України лише 600 тисяч боєприпасів.

При цьому країни ЄС заявили, що спільно готові виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Раніше Financial Times писало, що члени Євросоюзу сьогодні узгодять нове поповнення спецфонду на 5 млрд євро для фінансування військових поставок в Україну.