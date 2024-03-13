В ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине
Категория
Мир
Дата публикации

В ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине

Боррель
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Источник:  Жозеп Боррель

Послы Евросоюза сегодня, 13 марта, одобрили увеличение военной помощи Украине на 5 млрд. евро.

Выделит ли ЕС деньги на закупку оружия Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель написал, что послам ЕС удалось договориться об увеличении фонда для поставки вооружений Украине на 5 млрд евро.

Посыл понятен: мы будем поддерживать Украину всеми силами, чтобы победить, – написал он.

Реакция Украины

Кулеба выразил благодарность странам-членам ЕС и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю за поддержку.

Речь идет о предложении увеличения финансового потолка Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро для дополнительной военной поддержки Украины.

Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решительности в достижении нашей общей победы.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

глава МИД

Теперь Украина с нетерпением ожидает принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Страны ЕС поставляют вооружение Украине

Напомним, что в начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что к марту 2024 года европейские страны предоставят Украине обещанный миллион снарядов. Однако страны ЕС не смогли вовремя выполнить план и собрали для Украины всего 600 тысяч боеприпасов.

При этом страны ЕС заявили, что совместно готовы производить для Украины до 2 млн. артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Ранее Financial Times писало, что члены Евросоюза сегодня согласуют новое пополнение спецфонда в 5 млрд евро для финансирования военных поставок в Украину.

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