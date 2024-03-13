В ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине

Послы Евросоюза сегодня, 13 марта, одобрили увеличение военной помощи Украине на 5 млрд. евро.

Выделит ли ЕС деньги на закупку оружия Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель написал, что послам ЕС удалось договориться об увеличении фонда для поставки вооружений Украине на 5 млрд евро.

Посыл понятен: мы будем поддерживать Украину всеми силами, чтобы победить, – написал он. Поделиться

We made it: #Coreper agreed on the #UkraineAssistanceFund.



The Fund will allow us to step up our military support to #Ukraine with another €5 billion.



The message is clear: we will support #Ukraine with whatever it takes to prevail.#EuropeanPeaceFacility — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2024

Реакция Украины

Кулеба выразил благодарность странам-членам ЕС и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю за поддержку.

Речь идет о предложении увеличения финансового потолка Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро для дополнительной военной поддержки Украины.

I am grateful to EU member states for agreeing to HRVP @JosepBorrellF's proposal to increase the European Peace Fund's financial ceiling by €5 billion for additional military support to Ukraine.



This is yet another powerful and timely demonstration of European unity and… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2024

Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решительности в достижении нашей общей победы. Дмитрий Кулеба глава МИД

Теперь Украина с нетерпением ожидает принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Страны ЕС поставляют вооружение Украине

Напомним, что в начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что к марту 2024 года европейские страны предоставят Украине обещанный миллион снарядов. Однако страны ЕС не смогли вовремя выполнить план и собрали для Украины всего 600 тысяч боеприпасов.

При этом страны ЕС заявили, что совместно готовы производить для Украины до 2 млн. артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Ранее Financial Times писало, что члены Евросоюза сегодня согласуют новое пополнение спецфонда в 5 млрд евро для финансирования военных поставок в Украину.