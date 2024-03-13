В ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине

Послы Евросоюза сегодня, 13 марта, одобрили увеличение военной помощи Украине на 5 млрд. евро.
Выделит ли ЕС деньги на закупку оружия Украине
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель написал, что послам ЕС удалось договориться об увеличении фонда для поставки вооружений Украине на 5 млрд евро.
Реакция Украины
Кулеба выразил благодарность странам-членам ЕС и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю за поддержку.
Речь идет о предложении увеличения финансового потолка Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро для дополнительной военной поддержки Украины.
Теперь Украина с нетерпением ожидает принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Страны ЕС поставляют вооружение Украине
Напомним, что в начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.
Планировалось, что к марту 2024 года европейские страны предоставят Украине обещанный миллион снарядов. Однако страны ЕС не смогли вовремя выполнить план и собрали для Украины всего 600 тысяч боеприпасов.
При этом страны ЕС заявили, что совместно готовы производить для Украины до 2 млн. артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.
Ранее Financial Times писало, что члены Евросоюза сегодня согласуют новое пополнение спецфонда в 5 млрд евро для финансирования военных поставок в Украину.
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