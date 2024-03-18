Україна ухвалила план за програмою Ukraine Facility для отримання 50 млрд від ЄС

Кабінет міністрів ухвалив план для програми Ukraine Facility, який є основою надання чотирирічної фінансової підтримки від Євросоюзу на 50 млрд євро.

Що відомо про ухвалення програми Ukraine Facility

Як повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, у план включили структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

Серед них — європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах.

У документі також прописали наскрізні напрями, такі як «зелений» перехід, цифровізація, євроінтеграція.

План розробляли з європейськими партнерами, щоб наблизити членство України в ЄС. Незабаром його передадуть на розгляд Єврокомісії.

Якщо Україна реалізує реформи за планом Ukraine Facility, то цьогоріч отримає 16 млрд євро.

Що відомо про програму Ukraine Facility

28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility, в рамках якої Україні нададуть до 2027 року 50 млрд євро довгострокових кредитів.

Крім того, Україна та ЄС 12 березня підписали угоду про перехідне фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів — 6 млрд євро.