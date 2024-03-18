Україна ухвалила план за програмою Ukraine Facility для отримання 50 млрд від ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна ухвалила план за програмою Ukraine Facility для отримання 50 млрд від ЄС

Денис Шмигаль
єс

Кабінет міністрів ухвалив план для програми Ukraine Facility, який є основою надання чотирирічної фінансової підтримки від Євросоюзу на 50 млрд євро.

Що відомо про ухвалення програми Ukraine Facility

Як повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, у план включили структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

Серед них — європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах.

У документі також прописали наскрізні напрями, такі як «зелений» перехід, цифровізація, євроінтеграція.

План розробляли з європейськими партнерами, щоб наблизити членство України в ЄС. Незабаром його передадуть на розгляд Єврокомісії.

Якщо Україна реалізує реформи за планом Ukraine Facility, то цьогоріч отримає 16 млрд євро.

Що відомо про програму Ukraine Facility

28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility, в рамках якої Україні нададуть до 2027 року 50 млрд євро довгострокових кредитів.

Крім того, Україна та ЄС 12 березня підписали угоду про перехідне фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів — 6 млрд євро.

Перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро надійде до державного бюджету України вже у березні без умов. Решту — 1,5 млрд євро — Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконаних індикаторів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Європарламент схвалив надання Україні 50 млрд євро допомоги
ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У ЄС остаточно затвердили надання Україні 50 млрд євро
Міністерство фінансів України
ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримає від ЄС перший транш з 50 млрд євро. Шмигаль назвав термін
шмигаль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?