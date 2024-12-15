Украина призывает партнеров перейти к конфискации активов РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров перейти к конфискации российских активов и направить эти средства в поддержку Украины.

Партнеры должны перейти от замораживания активов РФ до их конфискации

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что замороженных активов недостаточно.

Он призвал использовать не только доходы, но и сами активы России для укрепления обороноспособности, восстановления экономики и поддержания устойчивости Украины.

Принуждение агрессора к компенсации нанесенного ущерба является справедливым и законным шагом, — подчеркнул Андрей Сибига. Поделиться

When it comes to immobilized Russian assets, it is time to move from freezing to seizing—use not only profits, but also assets themselves, to support Ukraine's defense, resilience, and recovery. It is fair and legitimate to make the aggressor compensate for the damages and harm. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 15, 2024

Что известно о соглашении между Украиной и ЕС по использованию доходов по замороженным активам РФ

По информации представителей Минфина, глава ведомства Сергей Марченко подписал соглашение с ЕС о начале реализации механизма кредитного сотрудничества для Украины.

Представители ведомства подчеркивают, что этот механизм устанавливает правовые рамки для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать 45 млрд евро.

Механизм позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов РФ для покрытия основной суммы ссуды, привлеченной от партнеров в рамках инициативы G7 ERA, а также процентов и любых других расходов, связанных с ссудой, — подчеркивается в сообщении. Поделиться