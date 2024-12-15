Украина призывает партнеров перейти к конфискации активов РФ
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Экономика
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Украина призывает партнеров перейти к конфискации активов РФ

Андрей Сибига
Украина призывает партнеров перейти к конфискации активов РФ
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров перейти к конфискации российских активов и направить эти средства в поддержку Украины.

Главные тезисы

  • Украина призывает партнеров перейти к конфискации активов РФ для укрепления обороноспособности и поддержания устойчивости страны.
  • Конфискация активов Российской Федерации является справедливым и законным шагом для принуждения агрессора к компенсации нанесенного ущерба.
  • Соглашение между Украиной и ЕС по использованию доходов по замороженным активам РФ устанавливает правовые рамки для привлечения финансовых ресурсов для поддержки украинской экономики.
  • Механизм кредитного сотрудничества до 45 млрд евро позволит использовать средства для покрытия основной суммы ссуды и уменьшить дополнительные расходы, связанные с погашением ссуды.
  • Средства, полученные через механизм кредитного сотрудничества, могут быть использованы только для погашения ссуд, предоставленных Украине в рамках инициативы G7 для повышения поступлений в бюджет страны.

Партнеры должны перейти от замораживания активов РФ до их конфискации

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что замороженных активов недостаточно.

Он призвал использовать не только доходы, но и сами активы России для укрепления обороноспособности, восстановления экономики и поддержания устойчивости Украины.

Принуждение агрессора к компенсации нанесенного ущерба является справедливым и законным шагом, — подчеркнул Андрей Сибига.

Что известно о соглашении между Украиной и ЕС по использованию доходов по замороженным активам РФ

По информации представителей Минфина, глава ведомства Сергей Марченко подписал соглашение с ЕС о начале реализации механизма кредитного сотрудничества для Украины.

Представители ведомства подчеркивают, что этот механизм устанавливает правовые рамки для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать 45 млрд евро.

Механизм позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов РФ для покрытия основной суммы ссуды, привлеченной от партнеров в рамках инициативы G7 ERA, а также процентов и любых других расходов, связанных с ссудой, — подчеркивается в сообщении.

Средства, доступные через ULCM, могут быть использованы только для погашения соответствующих ссуд, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 относительно дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины.

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