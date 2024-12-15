Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров перейти к конфискации российских активов и направить эти средства в поддержку Украины.
Главные тезисы
- Украина призывает партнеров перейти к конфискации активов РФ для укрепления обороноспособности и поддержания устойчивости страны.
- Конфискация активов Российской Федерации является справедливым и законным шагом для принуждения агрессора к компенсации нанесенного ущерба.
- Соглашение между Украиной и ЕС по использованию доходов по замороженным активам РФ устанавливает правовые рамки для привлечения финансовых ресурсов для поддержки украинской экономики.
- Механизм кредитного сотрудничества до 45 млрд евро позволит использовать средства для покрытия основной суммы ссуды и уменьшить дополнительные расходы, связанные с погашением ссуды.
- Средства, полученные через механизм кредитного сотрудничества, могут быть использованы только для погашения ссуд, предоставленных Украине в рамках инициативы G7 для повышения поступлений в бюджет страны.
Партнеры должны перейти от замораживания активов РФ до их конфискации
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что замороженных активов недостаточно.
Он призвал использовать не только доходы, но и сами активы России для укрепления обороноспособности, восстановления экономики и поддержания устойчивости Украины.
When it comes to immobilized Russian assets, it is time to move from freezing to seizing—use not only profits, but also assets themselves, to support Ukraine's defense, resilience, and recovery. It is fair and legitimate to make the aggressor compensate for the damages and harm.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 15, 2024
Что известно о соглашении между Украиной и ЕС по использованию доходов по замороженным активам РФ
По информации представителей Минфина, глава ведомства Сергей Марченко подписал соглашение с ЕС о начале реализации механизма кредитного сотрудничества для Украины.
Представители ведомства подчеркивают, что этот механизм устанавливает правовые рамки для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать 45 млрд евро.
Средства, доступные через ULCM, могут быть использованы только для погашения соответствующих ссуд, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 относительно дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины.
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