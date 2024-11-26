ЕС выделит Украине средства на оборонную промышленность из замороженных активов РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС выделит Украине средства на оборонную промышленность из замороженных активов РФ

Европарламент
Читати українською
Источник:  Укринформ

ЕС хочет направить не менее 1 млрд евро из доходов от замороженных активов России в рамках второго транша Украины на развитие военной промышленности.

Главные тезисы

  • Европейский Союз выделит не менее 1 млрд евро Украине на развитие военной промышленности из замороженных активов России.
  • Украина получила от ЕС в размере 45,5 млрд евро с момента начала конфликта с Россией.
  • Планируется подготовить 75 тысяч военнослужащих для Вооруженных Сил Украины к концу зимы, чтобы укрепить обороноспособность страны.
  • Развитие военной промышленности и оборонные меры необходимы для обеспечения безопасности Украины в условиях агрессивного вмешательства России.

Что известно о намерениях ЕС выделить Украине миллиард евро на развитие оборонки

В рамках пленарного заседания Европарламента в Стратсбурге по поддержке Украины еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что в рамках второго транша ЕС направит миллиард евро на развитие оборонной промышленности в Украине.

Объем следующего транша должен составить 1,5 млрд. евро.

ЕС выделит Украине миллиард евро в поддержку оборонки по замороженным активам РФ
Европарламент

Мы мобилизовали 1,5 млрд евро чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов, 90% этого первого транша будут направлены через Европейский фонд мира для доставки (в Украину) приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, и впервые по прямым заказам от украинской оборонной промышленности, — отметил Рейндерс.

В ЕС назвали выделенную Украине сумму на военную помощь с начала развязанной РФ войны

По его словам, с начала масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину ЕС уже выделил Киеву 45,5 млрд. евро на военную поддержку.

Это позволяет ЕС предоставлять Украине широкий спектр вооружений, необходимых для отражения агрессии, в частности, боевые самолеты F-16, которые Украина получила благодаря инициативе Нидерландов, Дании и других европейских стран.

Вместе с этим, мы знаем, что текущий уровень оказанной нам помощи недостаточен, чтобы склонить ситуацию на поле боя на сторону Украины. Мы знаем, что Россия поставила свою экономику на военные рельсы и рассчитывает на военную помощь из Северной Кореи и Ирана, а также на существенную поддержку, которую оказывает Китай. Мы должны нарастить нашу помощь для Украины, — отмечает еврокомиссар.

Рейндерс добавил, что ЕС и его страны-члены проводят тренировки для украинских военнослужащих и намерены достичь поставленных целей по подготовке 75 тысяч личного состава для ВСУ уже к завершению зимы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мы готовы. В ЕС дали громкое обещание Украине на фоне возвращения Трампа
Сикорский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС снова обсуждают отправку войск в Украину
Немецкие военные
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС готовит санкции против Китая за помощь России в войне
Флаги ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?