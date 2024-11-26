ЕС хочет направить не менее 1 млрд евро из доходов от замороженных активов России в рамках второго транша Украины на развитие военной промышленности.
Главные тезисы
- Европейский Союз выделит не менее 1 млрд евро Украине на развитие военной промышленности из замороженных активов России.
- Украина получила от ЕС в размере 45,5 млрд евро с момента начала конфликта с Россией.
- Планируется подготовить 75 тысяч военнослужащих для Вооруженных Сил Украины к концу зимы, чтобы укрепить обороноспособность страны.
- Развитие военной промышленности и оборонные меры необходимы для обеспечения безопасности Украины в условиях агрессивного вмешательства России.
Что известно о намерениях ЕС выделить Украине миллиард евро на развитие оборонки
В рамках пленарного заседания Европарламента в Стратсбурге по поддержке Украины еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что в рамках второго транша ЕС направит миллиард евро на развитие оборонной промышленности в Украине.
Объем следующего транша должен составить 1,5 млрд. евро.
В ЕС назвали выделенную Украине сумму на военную помощь с начала развязанной РФ войны
По его словам, с начала масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину ЕС уже выделил Киеву 45,5 млрд. евро на военную поддержку.
Это позволяет ЕС предоставлять Украине широкий спектр вооружений, необходимых для отражения агрессии, в частности, боевые самолеты F-16, которые Украина получила благодаря инициативе Нидерландов, Дании и других европейских стран.
Рейндерс добавил, что ЕС и его страны-члены проводят тренировки для украинских военнослужащих и намерены достичь поставленных целей по подготовке 75 тысяч личного состава для ВСУ уже к завершению зимы.
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