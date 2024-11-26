ЕС хочет направить не менее 1 млрд евро из доходов от замороженных активов России в рамках второго транша Украины на развитие военной промышленности.

Что известно о намерениях ЕС выделить Украине миллиард евро на развитие оборонки

В рамках пленарного заседания Европарламента в Стратсбурге по поддержке Украины еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что в рамках второго транша ЕС направит миллиард евро на развитие оборонной промышленности в Украине.

Объем следующего транша должен составить 1,5 млрд. евро.

Европарламент

Мы мобилизовали 1,5 млрд евро чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов, 90% этого первого транша будут направлены через Европейский фонд мира для доставки (в Украину) приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, и впервые по прямым заказам от украинской оборонной промышленности, — отметил Рейндерс. Поделиться

В ЕС назвали выделенную Украине сумму на военную помощь с начала развязанной РФ войны

По его словам, с начала масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину ЕС уже выделил Киеву 45,5 млрд. евро на военную поддержку.

Это позволяет ЕС предоставлять Украине широкий спектр вооружений, необходимых для отражения агрессии, в частности, боевые самолеты F-16, которые Украина получила благодаря инициативе Нидерландов, Дании и других европейских стран.

Вместе с этим, мы знаем, что текущий уровень оказанной нам помощи недостаточен, чтобы склонить ситуацию на поле боя на сторону Украины. Мы знаем, что Россия поставила свою экономику на военные рельсы и рассчитывает на военную помощь из Северной Кореи и Ирана, а также на существенную поддержку, которую оказывает Китай. Мы должны нарастить нашу помощь для Украины, — отмечает еврокомиссар. Поделиться

Рейндерс добавил, что ЕС и его страны-члены проводят тренировки для украинских военнослужащих и намерены достичь поставленных целей по подготовке 75 тысяч личного состава для ВСУ уже к завершению зимы.