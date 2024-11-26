Евросоюз готовит новые санкции против компаний из России и Китая, причастных к разработке и поставкам ударных дронов оккупационной армии РФ в преступной войне против Украины.
Главные тезисы
- ЕС готовит санкции против компаний из России и Китая, поддерживающих военные действия в Украине.
- Новый пакет санкций предусматривает замораживание активов и запрет на въезд для физических лиц и компаний.
- Главы МИД G7 поддерживают меры против стран, помогающих России в войне против Украины.
- Введение санкций направлено на ужесточение давления на Кремль и страны, поддерживающие российскую армию.
- США и Великобритания также ввели санкции против китайских фирм, сотрудничающих с российской армией.
Что известно о новых санкциях ЕС против России и Китая
Как отмечают журналисты, новый пакет санкций предусматривает замораживание активов и запрет на въезд для более 50 физических лиц и 30 компаний из России и Китая.
Среди компаний, которые должны попасть под новые санкции, фирма из Гонконга причастна к поставкам России чипов и другой электроники для ударных дронов, которые российские оккупанты используют в войне против Украины.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает ограничить доступ к портам для 45 нефтяных российских танкеров с целью усиления давления на Кремль.
В списке фигурируют и компании, снабжающие ключевые компоненты для ударных дронов.
Главы МИД стран G7 в рамках встречи в Италии обсуждают меры против стран, помогающих России в войне против Украины и заявили о готовности поддержать новый пакет санкций ЕС.
Однако новый санкционный пакет должен получить одобрение всех 27 стран-членов Союза.
Китай, стремящийся сохранить нейтралитет и поддерживать экономические связи, неоднократно заявлял о непричастности к вооруженной поддержке сторон конфликта.
Однако западные эксперты опасаются, что Пекин может приблизиться к оказанию военной помощи России.
Что известно об уже введенных США и Британии санкциях против Китая.
США и Великобритания ввели санкции против некоторых китайских фирм, связанных со снабжением запрещенных технологий для российской армии.
Новый санкционный пакет ЕС станет 15-м после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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