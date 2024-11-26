Евросоюз готовит новые санкции против компаний из России и Китая, причастных к разработке и поставкам ударных дронов оккупационной армии РФ в преступной войне против Украины.

Что известно о новых санкциях ЕС против России и Китая

Как отмечают журналисты, новый пакет санкций предусматривает замораживание активов и запрет на въезд для более 50 физических лиц и 30 компаний из России и Китая.

Среди компаний, которые должны попасть под новые санкции, фирма из Гонконга причастна к поставкам России чипов и другой электроники для ударных дронов, которые российские оккупанты используют в войне против Украины.

Флаги ЕС

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ограничить доступ к портам для 45 нефтяных российских танкеров с целью усиления давления на Кремль.

В списке фигурируют и компании, снабжающие ключевые компоненты для ударных дронов.

Главы МИД стран G7 в рамках встречи в Италии обсуждают меры против стран, помогающих России в войне против Украины и заявили о готовности поддержать новый пакет санкций ЕС.

Однако новый санкционный пакет должен получить одобрение всех 27 стран-членов Союза.

Китай, стремящийся сохранить нейтралитет и поддерживать экономические связи, неоднократно заявлял о непричастности к вооруженной поддержке сторон конфликта.

Однако западные эксперты опасаются, что Пекин может приблизиться к оказанию военной помощи России.

Что известно об уже введенных США и Британии санкциях против Китая.

США и Великобритания ввели санкции против некоторых китайских фирм, связанных со снабжением запрещенных технологий для российской армии.

Новый санкционный пакет ЕС станет 15-м после начала полномасштабного вторжения России в Украину.