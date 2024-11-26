Євросоюз готує нові санкції проти компаній з Росії та Китаю, причетних до розробки та поставок ударних дронів окупаційній армії РФ у злочинній війні проти України.

Що відомо про нові санкції ЄС проти Росії та Китаю

Як зазначають журналісти видання, новий пакет санкцій передбачає заморожування активів та заборону на в’їзд для понад 50 фізичних осіб та 30 компаній з Росії та Китаю.

Серед компаній, які мають потрапити під нові санкції, фірма з Гонконгу, причетна до поставок Росії чипів та іншої електроники для ударних дронів, які російські окупанти використовують у війні проти України.

Прапори ЄС

Окрім цього Єврокомісія пропонує обмежити доступ до портів для 45 нафтових російських танкерів із метою посилення тиску на Кремль.

У списку фігурують і компанії, що постачають ключові компоненти для ударних дронів.

Глави МЗС країн G7 у рамках зустрічі в Італії обговорюють заходи проти країн, які допомагають Росії у війні проти України і заявили про готовність підтримати новий пакет санкцій ЄС.

Однак новий санкційний пакет має отримати схвалення всіх 27 країн-членів Союзу.

Китай, який прагне зберегти нейтралітет і підтримувати економічні зв'язки, неодноразово заявляв про непричетність до збройної підтримки сторін конфлікту.

Однак західні експерти побоюються, що Пекін може наблизитися до надання військової допомоги Росії.

Що відомо про вже введені США та Британією санкції проти Китаю

США і Велика Британія запровадили санкції проти деяких китайських фірм, пов'язаних із постачанням заборонених технологій для російської армії.

Новий санкційний пакет ЄС стане 15-м від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.