Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
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Економіка
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Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту РФ

Уряд Великої Британії
Тіньовий флот РФ
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Уряд Великої Британії ввів санкції проти 30 суден зі складу тіньового флоту РФ, які перевозять російську нафту в обхід західних санкцій. 

Головні тези:

  • Британія ввела найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії, який перевозить нафту в обхід західних обмежень.
  • За рік кораблі тіньового флоту РФ перевезли нафти на понад 4,3 млрд доларів, що порушило безпеку міжнародних відносин.
  • Голова МЗС Великої Британії закликав міжнародне співтовариство підтримати Україну військовою та фінансовою допомогою та посилити тиск на Росію.
  • Обмеження транспортування російської нафти та санкції проти компаній, які страхують судна, є важливими для забезпечення спільної безпеки та звільнення місця для розвитку.
  • Страхові компанії ВСК та Альфастрахованіє, що обслуговують тіньовий флот РФ, потрапили під санкції Великої Британії, активи їх будуть заморожені.

Що відомо про наймасштабніші санкції Британії проти тіньового флоту РФ

У пресслужбі британського уряду зазначають, що протягом останнього року половина кораблів тіньового флоту Росії перевезла нафти на суму у понад 4,3 млрд доларів.

Загальна кількість нафтових танкерів зі складу тіньового флоту РФ, які потрапили під санкції Великої Британії, зросла до 73 суден.

Під санкції потрапили і страхові компанії, які обслуговують цей флот.

Британія ввела найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
Тіньовий флот РФ

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі зазначив, що необхідно продовжувати і посилювати тиск на Кремль, адже доходи країни-агресорки від продажу нафти спрямовуються на фінансування злочинної війни проти України.

На зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії Леммі закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію і підтримати Україну військовою та фінансовою допомогою.

Він також порушив питання міграції, гуманітарної кризи в Газі та спільної роботи зі зміцнення оборони в рамках Глобальної програми бойової авіації.

Обмеження транспортування російської нафти, зокрема і компаній, які страхують ці судна, є важливим для підтримки спільної безпеки: зупинки військової машини Кремля, очищення судноплавних шляхів від небезпечного руху та захисту міжнародної торгівлі, щоб звільнити місце для розвитку, — йдеться у заяві британського уряду.

Які російські страхові компанії потрапили під санкції Британії

  • ВСК — страхова компанія першої п'ятірки на ринку РФ, представлена в більшості регіонів країни.

  • Альфастрахованіє — також одна з найбільших страхових груп у РФ, належить до консорціуму Альфа-Груп.

Тепер активи цих компаній у Великій Британії будуть заморожені.

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