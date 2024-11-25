Британія ввела найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту РФ

Уряд Великої Британії ввів санкції проти 30 суден зі складу тіньового флоту РФ, які перевозять російську нафту в обхід західних санкцій.
Головні тези:
- Британія ввела найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії, який перевозить нафту в обхід західних обмежень.
- За рік кораблі тіньового флоту РФ перевезли нафти на понад 4,3 млрд доларів, що порушило безпеку міжнародних відносин.
- Голова МЗС Великої Британії закликав міжнародне співтовариство підтримати Україну військовою та фінансовою допомогою та посилити тиск на Росію.
- Обмеження транспортування російської нафти та санкції проти компаній, які страхують судна, є важливими для забезпечення спільної безпеки та звільнення місця для розвитку.
- Страхові компанії ВСК та Альфастрахованіє, що обслуговують тіньовий флот РФ, потрапили під санкції Великої Британії, активи їх будуть заморожені.
Що відомо про наймасштабніші санкції Британії проти тіньового флоту РФ
У пресслужбі британського уряду зазначають, що протягом останнього року половина кораблів тіньового флоту Росії перевезла нафти на суму у понад 4,3 млрд доларів.
Загальна кількість нафтових танкерів зі складу тіньового флоту РФ, які потрапили під санкції Великої Британії, зросла до 73 суден.
Під санкції потрапили і страхові компанії, які обслуговують цей флот.
Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі зазначив, що необхідно продовжувати і посилювати тиск на Кремль, адже доходи країни-агресорки від продажу нафти спрямовуються на фінансування злочинної війни проти України.
На зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії Леммі закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію і підтримати Україну військовою та фінансовою допомогою.
Він також порушив питання міграції, гуманітарної кризи в Газі та спільної роботи зі зміцнення оборони в рамках Глобальної програми бойової авіації.
Які російські страхові компанії потрапили під санкції Британії
ВСК — страхова компанія першої п'ятірки на ринку РФ, представлена в більшості регіонів країни.
Альфастрахованіє — також одна з найбільших страхових груп у РФ, належить до консорціуму Альфа-Груп.
Тепер активи цих компаній у Великій Британії будуть заморожені.
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